Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas sobrecarregados pelas demandas de suporte ao cliente. O estilo visual deve ser moderno e limpo, acompanhado por um tom de áudio animado e amigável. Mostre como os avatares de IA realistas da HeyGen podem revolucionar as interações de suporte ao cliente, facilmente gerados usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para gerentes de RH corporativo e L&D, destacando a eficiência de um gerador de avatares de IA para treinamento interno. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e claro, com uma narração autoritária e calma. Utilize os diversos modelos e cenas da HeyGen para demonstrar a rápida criação de conteúdo para vários módulos de treinamento.
Produza uma vitrine de produto dinâmica de 30 segundos voltada para profissionais de marketing em busca de conteúdo inovador. A apresentação visual deve ser vibrante e rica, complementada por um estilo de áudio energético e persuasivo. Ilustre como as extensas opções de personalização de avatares, apoiadas pela biblioteca de mídia da HeyGen, podem elevar campanhas de marketing.
Desenhe um vídeo informativo profissional de 50 segundos para empresas globais e equipes de comunicação internacional, enfatizando a facilidade de criar conteúdo em vários idiomas. O estilo visual deve ser global e diverso, com uma entrega de áudio clara e multilíngue. Destaque a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, combinada com legendas automáticas, para simplificar as comunicações transfronteiriças.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Suporte de Avatar para Treinamento

Crie vídeos de treinamento envolventes e personalizados com avatares de IA sem esforço. Transforme roteiros em conteúdo de suporte dinâmico para seu público em minutos.

Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou personalize um para representar sua marca. Isso garante um rosto consistente e amigável para seus vídeos de suporte ao cliente ou treinamento usando os avatares de IA da HeyGen.
Step 2
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Insira seu conteúdo de treinamento ou respostas de suporte ao cliente diretamente na plataforma. A capacidade de texto-para-fala da HeyGen gerará automaticamente narrações com som natural para o avatar escolhido.
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Eleve seu vídeo com elementos de marca, música de fundo e mídia relevante de nossa extensa biblioteca. Utilize modelos e opções de cena para criar módulos de treinamento visualmente atraentes e eficazes.
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de alta qualidade liderado por avatar de IA. Exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, tornando-o pronto para uso imediato em suporte ao cliente ou integração de funcionários.

Esclareça Informações Complexas

Use avatares de IA para simplificar informações complexas sobre produtos ou serviços, melhorando a compreensão tanto para clientes quanto para equipes de suporte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar avatares de IA realistas para meu conteúdo?

A HeyGen capacita os usuários a gerar avatares de IA realistas a partir de um simples roteiro, tornando o processo de criação de vídeos acessível para diversas necessidades, incluindo marketing e treinamento. Nosso avançado gerador de avatares de IA garante visuais de alta qualidade e envolventes.

A HeyGen pode ser usada para desenvolver vídeos de treinamento eficazes ou conteúdo de suporte ao cliente?

Com certeza, a HeyGen é um gerador de suporte de avatar ideal para treinamento. Ela permite a criação de vídeos de treinamento envolventes e materiais de suporte ao cliente com avatares de IA personalizáveis e modelos fáceis de usar, aprimorando seus esforços de criação de conteúdo.

Qual é o processo para transformar texto em vídeo com a IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode transformar facilmente seu roteiro escrito em vídeos profissionais usando nossa sofisticada tecnologia de texto-para-fala e avatares de IA realistas. Isso simplifica sua criação de conteúdo, permitindo que você gere rapidamente vídeos envolventes.

A HeyGen oferece opções de personalização para avatares de IA e branding de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece extensas opções de personalização de avatares e controles de branding, incluindo integração de logotipo, cores personalizadas e vários modelos. Isso garante que seus vídeos gerados por IA se alinhem perfeitamente com a identidade e a mensagem da sua marca.

