Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para lançamento de produto voltado para os primeiros adeptos de tecnologia nas redes sociais. Utilize um porta-voz de IA realista em um estilo visual moderno e limpo, com uma narração confiante e energética para apresentar rapidamente um novo recurso inovador. Incorpore modelos dinâmicos e cenas da biblioteca de mídia para gerar um vídeo envolvente que chame a atenção, aproveitando o poder de criar vídeos cativantes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para uma comunidade online de entusiastas de artesanato intrincado, guiando-os por uma técnica específica. Este vídeo deve apresentar um avatar personalizado gerado para refletir a estética da comunidade, apresentando as informações com uma voz calma e clara. O estilo visual deve ser suave e detalhado, usando texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir precisão e fácil compreensão através de um gerador de avatar de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um clipe motivacional conciso de 15 segundos direcionado a um público geral de redes sociais, oferecendo uma dica diária para crescimento pessoal. Esta produção de criador de vídeo de IA deve empregar um avatar de IA amigável com uma voz calorosa e encorajadora gerada pela plataforma, em um estilo visual limpo e minimalista. O objetivo é criar um impacto positivo imediato, garantindo que a mensagem seja entregue de forma clara e concisa como um poderoso criador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de depoimento profissional de 60 segundos para potenciais clientes internacionais, apresentando uma história de sucesso. O vídeo deve utilizar um criador de vídeo de porta-voz de IA para apresentar o estudo de caso com uma voz autoritária e confiável, acompanhada por um estilo visual sofisticado. Inclua legendas automáticas para garantir acessibilidade e atender à necessidade diversificada de criação de conteúdo multilíngue, aproveitando o criador de vídeo de porta-voz de IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo de Porta-voz Avatar

Transforme seu texto em vídeos envolventes com porta-vozes de IA realistas, transmitindo sua mensagem de forma profissional e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Insira o conteúdo desejado na plataforma. Nossa tecnologia de texto-para-vídeo preparará seu roteiro para o porta-voz de IA apresentar.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Você também pode desenvolver avatares de IA personalizados adaptados à sua marca.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com fundos personalizados, música e elementos de marca. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas para construir sua narrativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Finalize sua criação e exporte seu vídeo em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Seu vídeo potencializado por IA está agora pronto para cativar seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes com avatares de IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes transformando texto em conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA realistas. Você pode gerar vídeos de qualidade profissional sem esforço, aproveitando as capacidades avançadas do gerador de vídeo de IA da plataforma a partir de um simples roteiro.

Posso criar meu próprio porta-voz de IA personalizado com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você projete seu porta-voz de IA personalizado único, aprimorando seu controle criativo. Utilize o criador de avatar de IA para personalizar a aparência e a voz deles, garantindo que a mensagem da sua marca seja entregue de forma autêntica.

Quais tipos de ativos criativos e modelos estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos de vídeo e avatares de estoque para iniciar rapidamente seus projetos criativos. Isso inclui uma variedade de cenas e elementos personalizáveis, apoiando a criação eficiente de conteúdo multilíngue para públicos diversos.

O HeyGen suporta a criação de vídeos em vários idiomas?

Sim, o HeyGen é um poderoso gerador de vídeo de IA que suporta totalmente a criação de conteúdo multilíngue, permitindo que você alcance um público global. Você pode gerar narrações profissionais usando tecnologia avançada de texto-para-fala, facilitando a localização perfeita para seus vídeos.

