Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para lançamento de produto voltado para os primeiros adeptos de tecnologia nas redes sociais. Utilize um porta-voz de IA realista em um estilo visual moderno e limpo, com uma narração confiante e energética para apresentar rapidamente um novo recurso inovador. Incorpore modelos dinâmicos e cenas da biblioteca de mídia para gerar um vídeo envolvente que chame a atenção, aproveitando o poder de criar vídeos cativantes.

