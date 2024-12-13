Criador de Tutoriais de Software com Avatar para Guias Envolventes

Produza facilmente tutoriais em vídeo profissionais usando avatares de IA realistas para aumentar o engajamento e simplificar o treinamento.

Crie um vídeo tutorial cativante de 30 segundos demonstrando como proprietários de pequenas empresas podem usar um criador de tutoriais de software com avatar para criar apresentações de produtos envolventes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável, complementado por um tom de áudio caloroso e acessível. Destaque a facilidade de uso dos avatares de IA da HeyGen para simplificar a criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de software de 45 segundos direcionado a instrutores corporativos, mostrando o poder de um gerador de avatares de IA para produzir avatares realistas para módulos de aprendizado interno. O vídeo deve adotar uma estética visual moderna e elegante, acompanhada por uma voz confiante e articulada. Enfatize como a capacidade de texto para vídeo da HeyGen simplifica o processo de desenvolvimento de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para profissionais de marketing de mídia social, ilustrando como criar conteúdo dinâmico de forma curta usando avatares de IA para criação de conteúdo automatizado. O estilo visual deve ser vibrante e energético, com uma voz animada e entusiástica. Demonstre a eficiência de utilizar os Templates & scenes da HeyGen para lançar rapidamente campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial conciso de 30 segundos para equipes de suporte técnico e gerentes de produto, explicando um novo recurso de software por meio de um tutorial em vídeo eficaz. A apresentação visual deve ser instrutiva e precisa, com uma voz calma e especializada. Mostre a clareza alcançada usando o recurso de geração de narração da HeyGen para transmitir informações complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Tutoriais de Software com Avatar

Crie facilmente tutoriais em vídeo envolventes e materiais de treinamento de software usando avatares de IA e ferramentas avançadas para explicar conceitos complexos com clareza.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Conteúdo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de tutorial para aproveitar nossa capacidade de texto para vídeo, formando a base do seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para ser seu apresentador na tela, adicionando um elemento visual profissional e envolvente ao seu tutorial.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça seu tutorial com geração de narração de IA com som natural, garantindo uma narração clara e atraente para seu treinamento de software.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu tutorial em vídeo gerado por IA selecionando a proporção desejada e exporte-o, pronto para compartilhamento fácil em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes de Tutorial Rápidos para Mídias Sociais

.

Gere facilmente clipes de vídeo curtos e envolventes com avatares de IA, perfeitos para mostrar recursos de software ou guias rápidos em plataformas sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar tutoriais em vídeo envolventes com IA?

A HeyGen permite que você gere facilmente tutoriais em vídeo de alta qualidade usando avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo. Você pode transformar roteiros em vídeos de treinamento de software profissionais, completos com vozes de IA e cenas dinâmicas, simplificando todo o processo de produção.

Que tipos de avatares de IA posso gerar com a HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, permitindo que você escolha o apresentador perfeito para seus vídeos gerados por IA. Você pode personalizar a aparência e as expressões deles para combinar com sua marca, tornando seu conteúdo mais envolvente e profissional.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de treinamento profissional ou conteúdo de marketing?

Absolutamente, a HeyGen é uma plataforma ideal para criação de conteúdo automatizado, perfeita tanto para treinamento de funcionários quanto para vídeos de marketing dinâmicos. Com suas robustas ferramentas de edição e controles de marca, você pode produzir conteúdo polido para comunicações internas, redes sociais e muito mais.

Quão fácil é produzir conteúdo gerado por IA usando a HeyGen?

A HeyGen é projetada como uma plataforma fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa gere conteúdo de vídeo sofisticado gerado por IA sem experiência extensa em edição de vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, e a HeyGen cuida do resto, simplificando seu fluxo de trabalho de conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo