Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing de mídias sociais, mostrando como um 'criador de conversas simuladas com avatar' pode gerar interesse. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, com uma trilha sonora animada e em alta. Use o recurso de avatares AI da HeyGen para criar um 'avatar falante' que faça um anúncio de produto cativante, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma rápida execução.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, ilustrando como configurar um agente de suporte ao cliente virtual usando 'avatares AI personalizados'. Adote uma estética visual limpa e informativa com uma narração clara e tranquilizadora. O vídeo deve destacar a geração de Narração da HeyGen para produzir diálogos naturais e demonstrar a capacidade do avatar de responder a perguntas frequentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos voltado para profissionais de e-learning, explicando um tópico complexo de forma simples com um 'gêmeo digital'. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante e encorajador, apresentando uma voz autoritária, mas amigável. Utilize o Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para construir a narrativa, garantindo que todos os pontos-chave sejam reforçados com Legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo encantador de 30 segundos de branding pessoal para influenciadores, enfatizando a versatilidade dos 'avatares falantes' com amplas 'opções de personalização'. O estilo visual deve ser lúdico e expressivo, complementado por uma trilha sonora envolvente e personalizada. Este vídeo demonstrará os avatares AI da HeyGen para transmitir emoções através de expressões e gestos, utilizando vários Modelos e cenas para apresentar diferentes aspectos da marca do criador.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Conversas Simuladas com Avatar

Crie conversas simuladas envolventes com avatares AI personalizados que falam seu roteiro com sincronização labial natural e gestos expressivos sem esforço.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar
Selecione de uma biblioteca diversificada ou crie um avatar AI personalizado, seu gêmeo digital, para ser o rosto da sua conversa simulada usando nosso recurso de avatares AI.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Insira seu roteiro de conversa, e nossa plataforma gerará automaticamente narrações com som natural e sincronização labial precisa para seus avatares falantes usando nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Aprimore as Expressões
Aprimore o desempenho do seu avatar adicionando expressões e gestos, garantindo que sua conversa simulada seja envolvente e realista com nosso recurso de Expressões e gestos.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Produza seu vídeo completo, pronto para ser compartilhado, permitindo uma criação de vídeo perfeita com sua conversa simulada de avatar AI usando nosso redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Crie rapidamente vídeos cativantes para mídias sociais com avatares falantes para aumentar sua presença online.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a criação de conteúdo criativo com avatares AI?

A HeyGen permite que os usuários gerem avatares AI de alta qualidade e personalizáveis para diversos projetos criativos. Você pode personalizar a aparência deles, escolher entre várias expressões e gestos, e até clonar vozes para alcançar uma presença digital única para sua criação de vídeo.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficiente para criação de vídeos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando roteiros de texto diretamente em vídeos envolventes com avatares falantes. Sua tecnologia avançada de texto-para-fala e sincronização labial precisa permite uma produção de conteúdo rápida sem a necessidade de filmagens ou edições extensas, aumentando a eficiência da sua criação de conteúdo.

A HeyGen pode criar avatares falantes realistas ou gêmeos digitais?

Sim, a HeyGen é especializada em gerar avatares falantes realistas, incluindo a capacidade de criar gêmeos digitais. Os usuários podem aproveitar a clonagem de voz e a AI avançada para produzir avatares que transmitem com precisão fala, expressões e gestos humanos para várias aplicações.

Como as opções de personalização da HeyGen apoiam a consistência da marca?

A HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo controles de branding, para garantir que seus vídeos de avatar AI se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode integrar logotipos personalizados, cores da marca e avatares únicos em sua criação de vídeo para um conteúdo de marketing consistente e profissional.

