Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing de mídias sociais, mostrando como um 'criador de conversas simuladas com avatar' pode gerar interesse. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, com uma trilha sonora animada e em alta. Use o recurso de avatares AI da HeyGen para criar um 'avatar falante' que faça um anúncio de produto cativante, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma rápida execução.

