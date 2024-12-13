Para um vídeo de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e proprietários de pequenas empresas, ilustre como é fácil criar conteúdo de marca envolvente usando o poder dos Avatares de IA. O estilo visual deve ser moderno, limpo e vibrante, exibindo Looks Generativos dinâmicos e a integração perfeita da sua marca. O áudio deve apresentar uma narração de IA animada e amigável, explicando claramente como os avatares de IA da HeyGen simplificam a produção de vídeos para uma mensagem consistente com a marca.

