Gerador de Atualização de Avatar: Crie Vídeos de IA Impressionantes

Crie facilmente avatares de IA realistas e personalizáveis e conteúdo de vídeo alinhado à marca com poderoso texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Para um vídeo de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e proprietários de pequenas empresas, ilustre como é fácil criar conteúdo de marca envolvente usando o poder dos Avatares de IA. O estilo visual deve ser moderno, limpo e vibrante, exibindo Looks Generativos dinâmicos e a integração perfeita da sua marca. O áudio deve apresentar uma narração de IA animada e amigável, explicando claramente como os avatares de IA da HeyGen simplificam a produção de vídeos para uma mensagem consistente com a marca.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos projetado para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, enfatizando o papel da HeyGen como um gerador de vídeos de IA líder. O estilo visual deve ser rápido e envolvente, transitando entre vários Modelos e cenas para demonstrar a rápida criação de conteúdo para diversas plataformas. Uma trilha sonora energética combinada com uma narração de Texto-para-vídeo a partir de roteiro destacará a eficiência de transformar roteiros em conteúdo de alta qualidade para mídias sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para desenvolvedores de e-learning e treinadores corporativos, mostrando as capacidades avançadas de personalização de avatares realistas. Visualmente, o vídeo deve ser profissional e autoritário, detalhando o processo de criação de avatares altamente personalizáveis que oferecem módulos de treinamento claros e concisos. O estilo de áudio será uma voz de IA calma e informativa, complementada por legendas precisas, garantindo acessibilidade e transferência eficaz de conhecimento.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo inspirador de 30 segundos para influenciadores e coaches online, demonstrando como transformar rapidamente ideias em conteúdo atraente para mídias sociais. O estilo visual deve ser moderno, brilhante e visualmente atraente, destacando o recurso intuitivo de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração de conteúdo sem esforço. Uma narração de IA entusiasmada e conversacional explicará como os usuários podem atualizar sua presença virtual e produzir vídeos envolventes sem edição complexa, perfeito para suas agendas exigentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualização de Avatar

Crie facilmente vídeos impressionantes de avatares de IA com aparências personalizáveis, movimento realista e opções de exportação de alta qualidade para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Avatar de IA
Comece selecionando ou projetando seu avatar de IA dentro do gerador. Utilize o recurso poderoso de avatares de IA da HeyGen para criar uma persona digital única, garantindo que ela se alinhe perfeitamente com sua marca ou mensagem.
2
Step 2
Desenvolva Narrativas Envolventes
Dê vida ao seu avatar inserindo seu roteiro. A funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen converterá então seu texto em uma voz natural e expressiva, entregue por um Ator de Voz de IA.
3
Step 3
Personalize com Looks Generativos
Melhore a aparência do seu avatar e a estética do vídeo usando Looks Generativos. Aproveite os controles de Branding da HeyGen para aplicar estilos únicos, garantindo que seu conteúdo de vídeo alinhado à marca mantenha consistência e impacto.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo Dinâmico
Finalize sua criação exportando seu vídeo de IA em impressionante qualidade 4K. As opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen garantem que seu vídeo polido, com movimento corporal completo, esteja pronto para criação de conteúdo para mídias sociais ou qualquer plataforma digital.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore Experiências de Treinamento e Aprendizado

.

Melhore o engajamento e a retenção dos alunos em módulos de treinamento usando Avatares de IA que podem ser facilmente atualizados para conteúdo diversificado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar conteúdo envolvente para mídias sociais?

A HeyGen capacita os usuários a produzir "conteúdo de vídeo alinhado à marca" envolvente para "criação de conteúdo para mídias sociais" usando "Avatares de IA" realistas. Com "Looks Generativos", você pode criar estilos visuais únicos para capturar a atenção do público de forma eficaz.

O que torna os avatares de IA da HeyGen tão realistas e personalizáveis?

O avançado "gerador de avatares de IA" da HeyGen cria "avatares realistas" com "movimento corporal completo" e expressões faciais expressivas. Os usuários podem acessar facilmente "avatares personalizáveis" para garantir que eles correspondam perfeitamente à identidade e mensagem da marca.

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de IA para empresas?

Sim, a HeyGen atua como um abrangente "gerador de vídeos de IA", simplificando a produção do roteiro ao resultado final. Ela utiliza tecnologia avançada de "texto-para-fala" e capacidades de "Ator de Voz de IA" para criar vídeos de alta qualidade com "suporte multilíngue" de forma eficiente.

Como a HeyGen garante consistência de marca e alta qualidade de saída de vídeo?

A HeyGen oferece controles de marca robustos para manter uma aparência consistente em todo o seu "conteúdo de vídeo alinhado à marca". Combinado com saída de "qualidade 4K" e modelos e cenas profissionalmente projetados, a HeyGen garante que seus vídeos sempre pareçam polidos e profissionais.

