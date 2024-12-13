Sim, o HeyGen simplifica significativamente seu fluxo de trabalho, permitindo a criação em lote de vídeos a partir de roteiros. Essa capacidade permite que os criadores de conteúdo produzam mais vídeos envolventes de forma eficiente, ajudando a reduzir os custos de produção e a escalar a produção de conteúdo de vídeo sem comprometer a qualidade.