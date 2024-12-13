O Gerador Definitivo de Vídeos com Roteiro de Avatar para Vídeos AI

Transforme facilmente seu roteiro em vídeos profissionais usando capacidades avançadas de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos projetado para estudantes aprendendo um novo tópico, apresentando uma estética visual clara e amigável e uma narração encorajadora. A narrativa deve simplificar material complexo aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, garantindo uma narração precisa através da "Geração de narração" sincronizada perfeitamente com as explicações na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto dinâmico de 15 segundos para redes sociais, destinado a engajar jovens profissionais com dicas rápidas ou destaques de produtos, empregando um estilo visual em tendência com música de fundo moderna. Aumente a acessibilidade e o engajamento do espectador adicionando "Legendas/legendas" claras ao longo do vídeo, apoiadas por visuais relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para manter o ritmo animado.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de comunicação interna profissional de 60 segundos adaptado para funcionários da empresa, transmitindo uma atualização importante com um tom tranquilizador e uma apresentação visual direta e limpa. Empregue os sofisticados "avatares AI" do HeyGen para entregar a mensagem de forma credível, depois use "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para garantir que o vídeo esteja perfeitamente formatado para várias plataformas de comunicação interna.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos com Roteiro de Avatar

Transforme facilmente seus roteiros de texto em vídeos envolventes com tecnologia AI, apresentando avatares realistas com sincronia labial perfeita, tudo em uma plataforma fácil de usar.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro e Escolha uma Cena
Comece inserindo ou colando seu roteiro no editor. Nossa AI avançada converte automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico, formando a base da sua produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI e Voz
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI para ser seu apresentador na tela. Nossos avatares AI realistas oferecem uma presença profissional e envolvente para seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Marca
Enriqueça seu vídeo com modelos de fundo relevantes, imagens e clipes de vídeo da nossa biblioteca de mídia. Esses elementos ajudam a criar uma apresentação polida e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Quando seu vídeo estiver perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção de aspecto adequados para diferentes plataformas. Seu vídeo final está pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Materiais de Treinamento e Aprendizado

Desenvolva vídeos de treinamento dinâmicos a partir de roteiros existentes, aproveitando avatares AI para melhorar o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos AI do HeyGen pode simplificar a criação de vídeos?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos transformando texto em vídeo AI. Nossa plataforma intuitiva permite que os usuários carreguem seu roteiro e gerem vídeos de alta qualidade com avatares AI realistas, simplificando drasticamente o processo de produção de conteúdo envolvente.

O HeyGen oferece avatares AI realistas e personalizados para conteúdo envolvente?

Com certeza. O HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares AI realistas e vívidos que oferecem sincronia labial perfeita, aumentando a interação com o espectador. Você também pode criar avatares personalizados para alinhar com sua marca, garantindo conteúdo único e envolvente para qualquer público.

Que tipos de conteúdo criativo posso produzir com o HeyGen?

O HeyGen é projetado para criar uma ampla gama de conteúdos criativos, incluindo vídeos de marketing atraentes, vídeos explicativos informativos e conteúdo dinâmico para redes sociais. Nossos modelos de vídeo e editor de vídeo AI fácil de usar tornam a criação de vídeos simples acessível para todos os criadores de conteúdo.

O HeyGen pode ajudar a escalar minha criação de conteúdo de vídeo de forma eficaz?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente seu fluxo de trabalho, permitindo a criação em lote de vídeos a partir de roteiros. Essa capacidade permite que os criadores de conteúdo produzam mais vídeos envolventes de forma eficiente, ajudando a reduzir os custos de produção e a escalar a produção de conteúdo de vídeo sem comprometer a qualidade.

