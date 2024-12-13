Crie um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos voltado para Gerentes de RH e Especialistas em L&D, demonstrando como integrar novos funcionários de forma eficaz usando vídeos de treinamento corporativo envolventes. O estilo visual deve ser claro e moderno, apresentando avatares de IA diversos e profissionalmente vestidos, transmitindo informações-chave, complementados por uma narração clara e amigável. Destaque o processo contínuo de transformar um roteiro em uma apresentação dinâmica usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, tornando procedimentos complexos fáceis de entender.

Gerar Vídeo