Crie um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos voltado para Gerentes de RH e Especialistas em L&D, demonstrando como integrar novos funcionários de forma eficaz usando vídeos de treinamento corporativo envolventes. O estilo visual deve ser claro e moderno, apresentando avatares de IA diversos e profissionalmente vestidos, transmitindo informações-chave, complementados por uma narração clara e amigável. Destaque o processo contínuo de transformar um roteiro em uma apresentação dinâmica usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, tornando procedimentos complexos fáceis de entender.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial inspirador de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e educadores, mostrando como construir módulos de treinamento interativos e personalizados. O vídeo deve ter uma estética visual convidativa com fundos personalizáveis, utilizando avatares personalizados que podem ser adaptados a vários papéis, tudo isso aprimorado por uma voz calorosa e encorajadora. Enfatize a facilidade de criar experiências de aprendizado únicas com o recurso de geração de Narração do HeyGen, permitindo uma sincronização perfeita com as ações na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um explicativo dinâmico de 30 segundos para criadores de cursos online e designers instrucionais, ilustrando como elevar o conteúdo de e-learning com treinamento rico em cenários. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e interativo, apresentando avatares realistas engajados em uma situação simulada de resolução de problemas, entregue com um tom conhecedor e entusiástico. Mostre como os Modelos & cenas do HeyGen simplificam a criação de ambientes de aprendizado complexos e envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Elabore uma apresentação de 75 segundos orientada para soluções para departamentos de treinamento e profissionais de RH, demonstrando a eficiência de um gerador de avatares de IA na criação de simulações de treinamento do mundo real para o aprendizado dos funcionários. O vídeo deve manter um estilo visual prático e confiante, mostrando avatares de IA diversos interagindo em vários cenários de trabalho, apoiados por uma voz articulada. Destaque como os avatares de IA do HeyGen capacitam os usuários a implantar rapidamente treinamentos consistentes e de alta qualidade em toda a organização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Treinamento com Cenários de Avatar

Crie facilmente treinamentos envolventes e eficazes baseados em cenários com Avatares de IA. Projete simulações realistas para aprimorar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades.

1
Step 1
Crie seu Cenário de Treinamento
Comece selecionando um modelo pré-construído ou projetando sua própria cena única. Essa base, aproveitando nossos "Modelos & cenas", permite que você prepare o palco para um "treinamento baseado em cenários" impactante que simula situações do mundo real.
2
Step 2
Selecione seu Avatar de IA
Navegue em nossa biblioteca diversificada de "avatares de IA" ou crie um personalizado para representar seus personagens. Esses apresentadores virtuais, servindo como seus "Avatares de IA", darão vida ao seu conteúdo de treinamento, tornando-o mais relacionável para os aprendizes.
3
Step 3
Adicione seu Roteiro de Diálogo
Insira seu roteiro de treinamento, e nossa plataforma, utilizando "Texto-para-vídeo do roteiro", o converterá em "diálogos gerados por IA" com som natural. Isso permite uma comunicação precisa e uma mensagem consistente dentro do seu vídeo interativo.
4
Step 4
Exporte seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que seu cenário esteja completo, exporte seus "vídeos de treinamento corporativo" de alta qualidade em vários formatos de proporção usando nosso recurso de "Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto". Integre facilmente esses vídeos envolventes em sua plataforma de e-learning para aprimorar o desenvolvimento de habilidades.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento & Retenção no Treinamento

Aumente a participação dos aprendizes e a retenção de conhecimento ao entregar cenários de treinamento personalizados e interativos baseados em avatares com avatares de IA dinâmicos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar avatares de IA personalizados para meus cenários de treinamento?

O HeyGen capacita você a projetar avatares de IA únicos e personalizados que se encaixam perfeitamente em seus vídeos de treinamento personalizados, aumentando o engajamento e a imersão. Suas ferramentas intuitivas permitem criar apresentadores digitais realistas para qualquer cenário.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver treinamentos interativos baseados em cenários?

O HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar para criar vídeos de treinamento envolventes baseados em cenários, completos com diálogos gerados por IA e apresentadores virtuais para simular situações de treinamento do mundo real de forma eficaz.

O HeyGen pode produzir avatares realistas para vários vídeos de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen permite a produção de vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade, apresentando avatares expressivos e realistas que entregam conteúdo educacional envolvente e consistente em diferentes tópicos.

Como o HeyGen facilita experiências de e-learning personalizadas?

O HeyGen permite que você desenvolva vídeos de treinamento personalizados convertendo roteiros em conteúdo dinâmico com avatares de IA, garantindo experiências de e-learning adaptadas para cada aprendiz.

