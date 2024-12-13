A HeyGen facilita uma automação significativa de vendas ao transformar pitch decks estáticos em apresentações de vídeo dinâmicas, atuando como um gerador de apresentações de vendas de IA. Ao aproveitar a geração de conteúdo impulsionada por IA, você pode simplificar seu alcance e aumentar o engajamento de forma eficiente por meio da criação de apresentações de vídeo.