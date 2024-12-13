A HeyGen atua como um eficiente criador de treinamento de segurança com avatar, fornecendo um poderoso gerador de vídeo de IA que suporta a criação escalável de cursos de treinamento de segurança. Sua robusta biblioteca de mídia e sistema de templates permitem a produção rápida de vídeos de treinamento de segurança de IA de alta qualidade para diversas necessidades organizacionais.