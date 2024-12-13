O HeyGen suporta uma ampla gama de estilos de vídeo diversos adequados para Anúncios de Marketing e outros conteúdos, além de extensas opções de idiomas, incluindo mais de 50 idiomas. Isso permite a criação de vídeos personalizados que ressoam com um público global, ampliando seu alcance e engajamento por meio da criação de anúncios com IA.