Imagine criar um anúncio de marketing de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem facilmente criar conteúdo de qualidade profissional. O vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e animado com uma narração amigável e persuasiva de IA, demonstrando o poder dos avatares de IA para transmitir mensagens impactantes usando a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen para transformar suas ideias em visuais impactantes para Vendas e Marketing.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a treinadores corporativos e departamentos de RH, ilustrando como simplificar a integração de funcionários ou módulos de treinamento complexos. Este vídeo deve adotar uma estética limpa e profissional com áudio claro e informativo, destacando como os avatares de IA do HeyGen podem falar em vários idiomas (suportados pela geração de Narração) para atender equipes globais diversas, tornando a criação de vídeos com IA acessível a todos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociais para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, demonstrando a rápida geração de vídeos UGC envolventes. O estilo visual deve ser acelerado e moderno, complementado por uma trilha sonora energética, enfatizando a facilidade de selecionar entre vários Modelos e cenas e incorporar imagens de B-roll através do suporte da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para conteúdo de vídeo dinâmico.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de produto de 60 segundos voltado para startups de tecnologia e gerentes de produto lançando software inovador, precisando articular claramente recursos complexos. O vídeo deve exibir um estilo gráfico moderno e elegante, combinado com uma narração autoritária, mas acessível, utilizando os avatares de IA do HeyGen para uma apresentação humanizada e garantindo acessibilidade com legendas integradas, simplificando assim a criação de vídeos explicativos impactantes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Explicadores SaaS com Avatar

Crie vídeos explicativos envolventes sem esforço. Aproveite avatares de IA, roteirização inteligente e ferramentas de design profissional para transformar suas ideias em histórias visuais dinâmicas em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar
Comece inserindo seu roteiro, depois selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para servir como seu apresentador dinâmico, dando vida à sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com uma rica biblioteca de mídia e Modelos e cenas pré-construídos, integrando as cores e o logotipo exclusivos da sua marca para um visual coeso e profissional.
3
Step 3
Aplique Narração e Legendas
Aproveite a geração avançada de narração de IA para converter instantaneamente seu roteiro em fala natural e gere automaticamente legendas precisas para ampla acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Explicador de Qualidade de Estúdio
Finalize seu projeto e exporte vídeos de alta definição e qualidade de estúdio otimizados para qualquer plataforma, garantindo que sua mensagem pareça polida e impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Integração e Treinamento de Produtos SaaS

Ofereça experiências de integração interativas e memoráveis e módulos de treinamento com avatares de IA para melhorar a retenção de usuários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos cativantes?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando roteiros de texto em vídeos explicativos envolventes usando avatares de IA e uma interface amigável. Nossa plataforma permite gerar rapidamente conteúdo dinâmico, tornando-se um criador de vídeos ideal para diversas necessidades.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para branding?

O HeyGen oferece ampla personalização criativa, incluindo opções robustas de branding para integrar seu logotipo e cores de forma harmoniosa. Você também pode utilizar avatares de IA personalizados, acessar uma rica biblioteca de mídia e escolher entre diversos modelos e cenas pré-construídos para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Posso gerar vídeos UGC de alta qualidade usando as capacidades de IA do HeyGen?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos UGC de IA com valor de produção de qualidade de estúdio, apresentando avatares de IA realistas e geração avançada de narração de IA. Isso permite a produção de conteúdo autêntico e de alto impacto de forma eficiente e em escala.

O HeyGen suporta estilos de vídeo diversos e idiomas para alcance global?

O HeyGen suporta uma ampla gama de estilos de vídeo diversos adequados para Anúncios de Marketing e outros conteúdos, além de extensas opções de idiomas, incluindo mais de 50 idiomas. Isso permite a criação de vídeos personalizados que ressoam com um público global, ampliando seu alcance e engajamento por meio da criação de anúncios com IA.

