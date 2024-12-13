Crie um vídeo explicativo vibrante de 30 segundos direcionado a criadores aspirantes e pequenos empresários, mostrando a facilidade de construir uma marca pessoal forte. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com gráficos de movimento modernos, complementado por música de fundo animada e uma narração clara em voz AI. Destaque o recurso poderoso de avatares AI da HeyGen para ajudar os usuários a gerar instantaneamente avatares AI personalizados que representam perfeitamente sua marca sem precisar de equipamentos complexos.

Gerar Vídeo