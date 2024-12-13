Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a gerentes de projetos de TI e analistas de risco, mostrando como construir rapidamente um Criador de Matriz de Risco com IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em visualizações de dados claras e orientações passo a passo. O áudio deve apresentar uma narração animada e informativa, explicando como a Avaliação de Risco com IA simplifica avaliações complexas. Utilize o recurso de Texto para vídeo da HeyGen para gerar facilmente a narração e Legendas para maior acessibilidade, demonstrando a eficiência da gestão de riscos.

