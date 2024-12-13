Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a gerentes de RH e oficiais de segurança, mostrando como um gerador de gestão de riscos com avatar de ponta simplifica o treinamento de segurança no local de trabalho. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração autoritária, mas tranquilizadora. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para representar vários papéis e cenários, tornando os protocolos de risco complexos facilmente compreensíveis.

Gerar Vídeo