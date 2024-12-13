O Criador Definitivo de Treinamento de Avatar para Varejo para Negócios Modernos

Crie vídeos de treinamento envolventes e específicos da marca com avatares de IA realistas, impulsionando o aprimoramento de habilidades dos funcionários e o engajamento do cliente.

Crie um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para novos associados de varejo, apresentando um avatar de IA amigável que os guie através das políticas essenciais da loja e saudações iniciais. Este vídeo de treinamento deve ter um estilo visual brilhante e acolhedor e uma narração clara e entusiástica, facilmente gerada usando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem de marca consistente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de capacitação de vendas de 90 segundos para funcionários de varejo experientes, apresentando novos recursos de produtos com um sofisticado demonstrador de avatar de IA. Este treinamento específico da marca deve utilizar um estilo visual profissional com gráficos nítidos do suporte de biblioteca/estoque de mídia da HeyGen e uma narração energética para destacar os principais pontos de venda para o engajamento do cliente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma unidade de microaprendizagem de 45 segundos focando no engajamento eficaz do cliente e resolução de conflitos para todos os funcionários de varejo. Uma persona digital humana calma deve narrar, apresentada com um estilo visual tranquilizador e música de fundo suave, enquanto emprega legendas/captações e geração de narração natural da HeyGen para acessibilidade e comunicação clara.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo impactante de 1 minuto para gerentes de varejo treinarem rapidamente suas equipes sobre promoções sazonais futuras e iniciativas de aprimoramento de habilidades dos funcionários. Este segmento de criador de treinamento de varejo precisa de um estilo visual moderno e limpo, apresentando um gerador de avatar de IA para criar um embaixador de marca consistente, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para produção rápida e uma narração confiante e direta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento de Avatar para Varejo

Simplifique a produção de treinamento de varejo com avatares movidos por IA, criando conteúdo de vídeo envolvente e personalizado de forma rápida e eficiente para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto para vídeo transforma suas palavras em visuais dinâmicos.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou apresentador, utilizando nossos extensos modelos de avatar de estoque para implantação rápida.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com cenas de fundo, música e integre o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles abrangentes de Branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo de treinamento de varejo e Exporte-o em vários formatos de proporção e resoluções, pronto para distribuição para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregar Comunicações Internas Envolventes

.

Utilize avatares de IA para criar mensagens motivacionais inspiradoras e comunicações internas cruciais para a equipe de varejo.

background image

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen podem transformar o treinamento corporativo e o aprimoramento de habilidades dos funcionários?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e um poderoso gerador de avatar de IA para criar vídeos de treinamento envolventes e consistentes. Essa capacidade simplifica significativamente o treinamento corporativo e o aprimoramento de habilidades dos funcionários, garantindo que cada membro da equipe receba instruções de alta qualidade e específicas da marca de forma eficiente.

A HeyGen suporta a criação de vídeos personalizados para diversas necessidades empresariais?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos altamente personalizados, aproveitando seu criador de vídeo a partir de roteiro e suporte multilíngue. Isso permite que as empresas adaptem o conteúdo para várias aplicações, desde o engajamento do cliente até comunicações internas, garantindo o máximo impacto.

Quais vantagens a HeyGen oferece para o desenvolvimento de conteúdo humano digital?

A HeyGen fornece uma plataforma abrangente para gerar conteúdo humano digital sofisticado, oferecendo um fluxo de trabalho eficiente de produção de vídeo. Os usuários podem facilmente criar vídeos profissionais de porta-voz, permitindo uma capacitação de vendas eficaz e demonstrações de produtos sem recursos extensivos.

A HeyGen pode ajudar as organizações a simplificar a produção de conteúdo de vídeo para marketing e integração?

Absolutamente. A HeyGen simplifica a produção de vídeo para marketing e integração, oferecendo ferramentas fáceis de usar para criar vídeos envolventes com atores de IA. Isso permite que as organizações mantenham a continuidade da marca e implantem rapidamente conteúdo essencial, como para a integração de novos funcionários ou campanhas de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo