Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para novos funcionários do varejo, apresentando-os às características essenciais dos produtos e técnicas de vendas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com avatares de IA realistas demonstrando o manuseio dos produtos, complementados por uma narração amigável e articulada. Este vídeo visa fornecer treinamento personalizado e pode ser facilmente gerado usando a robusta geração de narração do HeyGen, garantindo comunicação consistente e clara.

Um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e diretores de treinamento deve mostrar a versatilidade do Gerador de Avatares de IA do HeyGen para diversas necessidades de treinamento no varejo. Este vídeo moderno e dinâmico deve destacar vários avatares personalizáveis em diferentes cenários de varejo, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para demonstrar a rápida geração de conteúdo para vídeos de treinamento envolventes, provando a adaptabilidade da plataforma.
Desenvolva um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos para gerentes de lojas de varejo e educadores de marca, focando na manutenção de uma mensagem de marca consistente em todas as localizações das lojas. Este vídeo precisa de um estilo visual autoritário e uniforme, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para garantir que cada módulo reflita a identidade da marca, apresentando vídeos humanos de IA de qualidade de estúdio que entregam diretrizes de marca com precisão inabalável. O gerador de treinamento de avatar no varejo simplifica essa tarefa complexa, oferecendo soluções escaláveis.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos com dicas rápidas de atendimento ao cliente, especificamente para funcionários de varejo existentes que buscam aprimorar suas habilidades de interação. A apresentação visual deve ser rápida e direta, com um avatar de IA dando conselhos práticos, com pontos-chave reforçados visualmente através das Legendas do HeyGen. Este segmento rápido utilizará vozes de IA para uma entrega clara e envolvente, tornando-o uma ferramenta eficiente para o treinamento contínuo de funcionários.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Treinamento de Avatar no Varejo com IA

Crie facilmente vídeos de treinamento no varejo envolventes e personalizados com avatares de IA e um poderoso editor de texto para vídeo, aprimorando o aprendizado dos funcionários.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione ou crie um avatar de IA realista que melhor represente sua marca de varejo e será o rosto do seu conteúdo de treinamento, garantindo uma experiência de treinamento personalizada.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Treinamento
Insira seu roteiro de treinamento de varejo diretamente no editor de texto para vídeo. Seu avatar de IA escolhido então sincronizará automaticamente com sua fala usando vozes de IA.
3
Step 3
Personalize Suas Cenas de Vídeo
Aplique modelos, adicione os controles de marca da sua empresa e integre mídia da nossa biblioteca para personalizar cada cena dos seus vídeos humanos de IA de qualidade de estúdio.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento Final
Exporte facilmente seu vídeo humano de IA de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para integrar-se perfeitamente em suas sessões de treinamento virtual para funcionários.

Casos de Uso

Ilustre o Valor do Produto com Histórias de Sucesso

Treine a equipe de varejo sobre os benefícios dos produtos e técnicas de vendas gerando facilmente vídeos de IA atraentes que destacam histórias reais de sucesso de clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento usando avatares de IA personalizáveis?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA totalmente personalizáveis. Esses avatares personalizados podem entregar seu conteúdo, tornando o treinamento de funcionários mais dinâmico e memorável.

O que torna os Humanos Digitais do HeyGen adequados para vídeos humanos de IA de qualidade de estúdio?

A tecnologia avançada do HeyGen gera Humanos Digitais fotorrealistas capazes de expressar uma ampla gama de emoções e gestos. Isso garante que seus vídeos humanos de IA mantenham uma aparência profissional e de qualidade de estúdio para qualquer aplicação.

O HeyGen pode fornecer suporte multilíngue para treinamento personalizado de funcionários?

Sim, o HeyGen oferece suporte multilíngue robusto, permitindo que você entregue conteúdo de treinamento personalizado para uma força de trabalho global. Você pode facilmente criar sessões de treinamento virtual em vários idiomas, melhorando a compreensão e o engajamento de todos os funcionários.

O editor de texto para vídeo do HeyGen suporta sincronização labial realista e vozes de IA?

Absolutamente, o editor de texto para vídeo intuitivo do HeyGen possui tecnologia sofisticada de sincronização labial que combina perfeitamente seu roteiro com vozes de IA de alta qualidade. Isso cria diálogos incrivelmente naturais e críveis para seus avatares de IA.

