Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para novos funcionários do varejo, apresentando-os às características essenciais dos produtos e técnicas de vendas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com avatares de IA realistas demonstrando o manuseio dos produtos, complementados por uma narração amigável e articulada. Este vídeo visa fornecer treinamento personalizado e pode ser facilmente gerado usando a robusta geração de narração do HeyGen, garantindo comunicação consistente e clara.

