Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para fundadores de startups, demonstrando como entregar atualizações cativantes para investidores. O estilo visual deve ser profissional e envolvente, complementado por um áudio autêntico e conversacional. Destaque os avatares de IA e as capacidades de geração de narração da HeyGen para mostrar como os fundadores podem apresentar métricas-chave e projeções futuras de forma pessoal e persuasiva.

