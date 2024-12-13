Sim, a HeyGen é projetada para Escalar a Produção de Conteúdo de Integração para necessidades em larga escala. Através de recursos como fluxos de trabalho eficientes e Acesso a API, a HeyGen facilita a criação em massa de conteúdo, agilizando o desenvolvimento de inúmeros vídeos de integração para uma integração abrangente de funcionários.