Gerador de Vídeos de Integração com Avatar: Treinamento Rápido e Envolvente
Ofereça treinamento personalizado de forma eficiente para novos contratados usando avatares de IA realistas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos para a equipe de cozinha, focando em protocolos essenciais de segurança e manuseio de equipamentos. Este vídeo deve utilizar texto-para-vídeo a partir de um roteiro para garantir precisão e clareza, apresentado por um avatar de IA personalizado e profissional em um estilo visual limpo e funcional, com narração nítida e informativa, tornando a integração dos funcionários eficiente e envolvente.
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos para todos os novos funcionários do restaurante, detalhando a cultura e a história únicas do estabelecimento. Utilize modelos e cenas atraentes para criar um estilo visual polido e narrativo, apresentando um Ator Falante carismático para entregar vídeos realistas que realmente cativem e conectem os novos contratados à identidade do restaurante.
Desenhe um vídeo rápido de 15 segundos oferecendo dicas essenciais de atendimento ao cliente para a equipe de atendimento, ideal para novos contratados ou atualizações rápidas. O estilo visual deve ser ágil e informativo, incorporando pontos de bala na tela e legendas claras para acessibilidade, entregue por um avatar de IA amigável com uma música de fundo animada e não-distrativa para melhorar os vídeos envolventes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Envolvimento na Integração de Funcionários.
Melhore o engajamento e as taxas de retenção no treinamento de novos contratados usando vídeos personalizados impulsionados por avatares de IA para um aprendizado impactante.
Escale a Criação de Conteúdo de Treinamento.
Desenvolva e distribua de forma eficiente uma gama mais ampla de cursos e módulos de integração para todos os novos contratados usando a geração de vídeo por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar a criatividade do meu conteúdo de vídeo?
O HeyGen capacita os usuários com um motor criativo poderoso, permitindo a geração de vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Você pode aproveitar nossos diversos modelos, transformar roteiros em visuais dinâmicos e adicionar edições e transições sofisticadas para dar vida à sua visão única.
Quais tipos de avatares de IA posso usar com o HeyGen para vídeos envolventes?
O HeyGen oferece uma gama versátil de avatares de IA, incluindo avatares de IA de ação ao vivo de qualidade de estúdio e personagens digitais personalizáveis, perfeitos para criar vídeos envolventes. Você pode até criar um avatar de IA personalizado que realmente reflita sua marca ou persona.
O HeyGen suporta branding personalizado para meus vídeos gerados?
Sim, o HeyGen fornece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos mantenham a consistência da marca. Incorpore facilmente seu logotipo, ajuste esquemas de cores e personalize elementos para alinhar perfeitamente com seus vídeos de marketing.
Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo do roteiro ao resultado final?
O HeyGen simplifica a produção de vídeo transformando texto em vídeo a partir de um roteiro simples usando IA avançada. Nossa plataforma lida com a geração de narração, sincronização labial de áudio e oferece modelos profissionais, permitindo a geração rápida e eficiente de vídeos do conceito à conclusão.