Criador de Vídeos de Recrutamento com Avatar para Atrair Talentos
Crie vídeos de recrutamento envolventes e melhore o branding empregador rapidamente, aproveitando o poderoso recurso de texto-para-vídeo de roteiro da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um envolvente vídeo de recrutamento de 30 segundos voltado para recém-formados, destacando a cultura inclusiva da sua empresa e as oportunidades de crescimento na carreira. Empregue um estilo visual acolhedor e convidativo com avatares de vídeo de IA amigáveis interagindo em um ambiente de trabalho positivo, complementado por uma narração entusiástica e música acústica edificante. Este vídeo, facilmente criado a partir de um Texto-para-vídeo de roteiro na HeyGen, deve encorajar jovens profissionais a vislumbrar seu futuro com sua organização.
Produza um vídeo de anúncio convincente de 60 segundos para profissionais experientes, introduzindo um novo departamento ou função inovadora dentro da sua organização. Adote um estilo visual corporativo elegante com gráficos ousados e transições profissionais, acompanhado por uma geração de narração poderosa e motivacional e uma trilha sonora orquestral sofisticada. Este vídeo de recrutamento, perfeito para Conteúdo de Marketing e Mídias Sociais, deve transmitir prestígio e oportunidade, enfatizando o impacto que eles podem causar.
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 50 segundos para um público diversificado de candidatos, detalhando seu processo de contratação simplificado. Apresente um estilo visual limpo, inspirado em infográficos, com um avatar realista guiando os espectadores por cada etapa, reforçado por legendas claras e uma narração tranquilizadora e amigável, ambientada em uma trilha sonora de fundo calma e ambiente. Este vídeo explicativo deve desmistificar a jornada de aplicação e construir confiança nos candidatos potenciais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Recrutamento de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo envolventes para atrair talentos de ponta e preencher vagas mais rapidamente.
Desenvolva Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos dinâmicos para mídias sociais para amplificar o branding empregador e alcançar um público mais amplo de candidatos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meus projetos criativos de vídeo?
O poderoso Gerador de Avatar de IA da HeyGen permite que você crie rapidamente avatares de vídeo de IA envolventes. Esta plataforma capacita você a produzir conteúdo dinâmico para Marketing e Mídias Sociais, Vídeos Explicativos e muito mais, simplificando seu processo criativo.
A HeyGen pode ajudar com Vídeos de Branding Empregador?
Com certeza. A HeyGen é uma criadora excepcional de Vídeos de Recrutamento com IA para criar Vídeos de Branding Empregador e Vídeos de Recrutamento envolventes. Você pode utilizar avatares realistas e capacidades de texto-para-vídeo para comunicar efetivamente a cultura da sua empresa e descrições de cargos.
Que tipos de conteúdo de avatar de IA posso criar?
A HeyGen permite que você gere uma ampla gama de conteúdos de avatar de IA, incluindo Cursos de E-learning, Apresentações com Avatar de IA e Conteúdo dinâmico para Marketing e Mídias Sociais. Aproveite nossos diversos modelos e avatares animados para dar vida às suas ideias.
Quão fácil é a criação de vídeos de IA na HeyGen?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA através de seu Editor baseado em Texto intuitivo, tornando-o acessível para todos. Você pode facilmente gerar Vídeos de Recrutamento de IA de alta qualidade e outros conteúdos simplesmente digitando seu roteiro e selecionando um avatar de vídeo de IA.