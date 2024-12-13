Criador de Vídeos de Recrutamento com Avatar para Atrair Talentos

Crie vídeos de recrutamento envolventes e melhore o branding empregador rapidamente, aproveitando o poderoso recurso de texto-para-vídeo de roteiro da HeyGen.

Desenvolva um vibrante vídeo de 45 segundos de branding empregador direcionado a potenciais candidatos de tecnologia, destacando o espírito inovador da sua empresa. Utilize um estilo visual futurista com animações dinâmicas e uma trilha sonora inspiradora e acelerada, apresentando um avatar de IA como seu embaixador virtual da marca. O vídeo deve articular por que os melhores talentos devem se juntar à sua equipe, impulsionado pelo Gerador de Avatar de IA da HeyGen para dar vida à sua mensagem.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um envolvente vídeo de recrutamento de 30 segundos voltado para recém-formados, destacando a cultura inclusiva da sua empresa e as oportunidades de crescimento na carreira. Empregue um estilo visual acolhedor e convidativo com avatares de vídeo de IA amigáveis interagindo em um ambiente de trabalho positivo, complementado por uma narração entusiástica e música acústica edificante. Este vídeo, facilmente criado a partir de um Texto-para-vídeo de roteiro na HeyGen, deve encorajar jovens profissionais a vislumbrar seu futuro com sua organização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio convincente de 60 segundos para profissionais experientes, introduzindo um novo departamento ou função inovadora dentro da sua organização. Adote um estilo visual corporativo elegante com gráficos ousados e transições profissionais, acompanhado por uma geração de narração poderosa e motivacional e uma trilha sonora orquestral sofisticada. Este vídeo de recrutamento, perfeito para Conteúdo de Marketing e Mídias Sociais, deve transmitir prestígio e oportunidade, enfatizando o impacto que eles podem causar.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 50 segundos para um público diversificado de candidatos, detalhando seu processo de contratação simplificado. Apresente um estilo visual limpo, inspirado em infográficos, com um avatar realista guiando os espectadores por cada etapa, reforçado por legendas claras e uma narração tranquilizadora e amigável, ambientada em uma trilha sonora de fundo calma e ambiente. Este vídeo explicativo deve desmistificar a jornada de aplicação e construir confiança nos candidatos potenciais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recrutamento com Avatar

Crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes e com marca usando avatares de IA para atrair talentos de ponta e melhorar sua marca empregadora.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca e transmitir sua mensagem de recrutamento com clareza e profissionalismo.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro de Vídeo
Insira sua descrição de trabalho ou mensagem chave de recrutamento. O recurso de texto-para-vídeo de roteiro da HeyGen converterá seu texto em fala natural para o avatar escolhido.
3
Step 3
Aprimore com Elementos de Branding
Personalize seu vídeo aplicando o logotipo da sua empresa, cores da marca e cenas de fundo desejadas usando os controles de branding da HeyGen para criar vídeos de branding empregador profissionais.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Produza seu vídeo de recrutamento com avatar de alta qualidade. Exporte-o facilmente em vários formatos e proporções adequados para suas plataformas de contratação e canais de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Candidatos com Vídeos de Branding Empregador

Crie poderosos vídeos de avatar de IA que destacam a cultura e missão da empresa, motivando candidatos ideais a se candidatarem.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus projetos criativos de vídeo?

O poderoso Gerador de Avatar de IA da HeyGen permite que você crie rapidamente avatares de vídeo de IA envolventes. Esta plataforma capacita você a produzir conteúdo dinâmico para Marketing e Mídias Sociais, Vídeos Explicativos e muito mais, simplificando seu processo criativo.

A HeyGen pode ajudar com Vídeos de Branding Empregador?

Com certeza. A HeyGen é uma criadora excepcional de Vídeos de Recrutamento com IA para criar Vídeos de Branding Empregador e Vídeos de Recrutamento envolventes. Você pode utilizar avatares realistas e capacidades de texto-para-vídeo para comunicar efetivamente a cultura da sua empresa e descrições de cargos.

Que tipos de conteúdo de avatar de IA posso criar?

A HeyGen permite que você gere uma ampla gama de conteúdos de avatar de IA, incluindo Cursos de E-learning, Apresentações com Avatar de IA e Conteúdo dinâmico para Marketing e Mídias Sociais. Aproveite nossos diversos modelos e avatares animados para dar vida às suas ideias.

Quão fácil é a criação de vídeos de IA na HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA através de seu Editor baseado em Texto intuitivo, tornando-o acessível para todos. Você pode facilmente gerar Vídeos de Recrutamento de IA de alta qualidade e outros conteúdos simplesmente digitando seu roteiro e selecionando um avatar de vídeo de IA.

