Gerador de Vídeos de Recrutamento com Avatares para Equipes de RH

Otimize RH e Recrutamento com avatares de IA personalizados e gere texto-para-vídeo a partir de roteiro instantaneamente.

Desenvolva um vídeo técnico de 90 segundos direcionado a gerentes de RH e especialistas em recrutamento, mostrando como um gerador de vídeos de recrutamento com avatares pode otimizar o contato inicial com candidatos. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando gravações de tela da interface do HeyGen junto com avatares dinâmicos de IA apresentando os principais benefícios. O áudio deve contar com uma narração clara, autoritária, mas amigável, gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen, demonstrando a integração perfeita de avatares de IA nos processos de recrutamento.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos voltado para proprietários de pequenas empresas e criadores de marcas pessoais, detalhando o processo de como se clonar em um avatar de IA personalizado. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente, personalizado e passo a passo, apresentando comparações lado a lado do usuário e seu equivalente digital. O componente de áudio incluirá uma narração de IA tranquilizadora e conversacional, possivelmente até um Clone de Voz de IA do usuário, destacando a facilidade de criar um avatar de IA personalizado e aproveitar o recurso de avatares de IA do HeyGen para uma marca pessoal consistente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo de marketing de 60 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, ilustrando o poder de um editor baseado em texto para transformar conceitos em visuais atraentes. O estilo visual deve ser dinâmico, acelerado e com destaque para recursos, com cortes rápidos demonstrando como entradas de texto se transformam em cenas sofisticadas usando Modelos e cenas da biblioteca de mídia/suporte de estoque. Uma narração de IA animada, energética e informativa, acompanhada de uma trilha sonora moderna, transmitirá a eficiência de transformar conceitos de imagem em vídeo de IA em conteúdo polido.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de comunicação global de 1 minuto para corporações multinacionais e desenvolvedores de e-learning, enfatizando a capacidade do HeyGen de gerar conteúdo multilíngue sem esforço. A apresentação visual deve ser internacional, inclusiva e altamente adaptável, mostrando diversos avatares de IA falando diferentes idiomas com legendas correspondentes. A trilha de áudio contará com uma narração de IA profissional e multilíngue, demonstrando o alcance global e a acessibilidade proporcionados pelo gerador de vídeos de IA, garantindo clareza e relevância cultural em vários contextos linguísticos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Recrutamento com Avatares

Revolucione seu processo de contratação com vídeos de recrutamento envolventes com avatares de IA. Crie mensagens personalizadas de forma eficiente, atraindo talentos de ponta com apresentações profissionais e realistas.

1
Step 1
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie seu próprio avatar de IA personalizado para representar profissionalmente sua marca e engajar potenciais candidatos.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Recrutamento
Insira sua descrição de vaga ou mensagem de recrutamento no editor baseado em texto. Nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro dará vida às suas palavras com síntese de voz natural.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com cenas de fundo relevantes, música e controles de branding da sua empresa para criar vídeos de recrutamento impactantes que ressoem com os candidatos.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo final de Avatar de IA e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em quadros de empregos, redes sociais e páginas de carreira para atrair talentos de ponta.

Casos de Uso

Aprimore a Integração e Treinamento

Utilize avatares de IA para entregar materiais de treinamento envolventes e consistentes, aumentando a retenção de novos contratados e a transferência de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen gera avatares de vídeo de IA realistas a partir de texto?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Gerador de Avatares de IA para transformar seu roteiro em avatares de vídeo de IA dinâmicos e realistas. Basta inserir seu texto, e a plataforma sofisticada do HeyGen cuida da animação e geração de narração, tornando o processo de texto-para-vídeo contínuo e eficiente.

Posso criar um avatar de IA personalizado ou replicar minha voz usando a tecnologia do HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que os usuários criem um avatar de IA personalizado e até mesmo clonem sua própria voz com seu recurso avançado de Clone de Voz de IA. Isso possibilita a criação de conteúdo altamente personalizado, onde seus avatares falantes únicos transmitem sua mensagem com autenticidade.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criação de conteúdo multilíngue?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos para suportar a criação de conteúdo multilíngue, incluindo geração de narração e integração de legendas sem interrupções. Nosso gerador de vídeos de IA torna simples a produção de versões diversas do seu conteúdo, alcançando efetivamente um público global.

O gerador de vídeos de IA do HeyGen é capaz de produzir vídeos profissionais rapidamente?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen é projetado para produção rápida, permitindo que você transforme texto em vídeos de qualidade profissional com eficiência. Utilizando um editor baseado em texto e modelos personalizáveis, o HeyGen simplifica todo o processo de criação, permitindo uma saída rápida de conteúdo envolvente.

