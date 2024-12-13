Imagine um vibrante vídeo promocional de 30 segundos, especificamente criado para pequenos empresários em Marketing & E-commerce, destacando um produto novo. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos mostrando as características do produto, tudo ao som de música de fundo animada e uma narração clara e entusiasmada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios, aproveitando ao máximo a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para uma criação de conteúdo simplificada.

