Criador de Vídeos Promocionais com Avatar para Vídeos de IA Impressionantes

Aumente o engajamento com anúncios de vídeo promocionais criados usando avatares de IA realistas para campanhas impactantes.

Imagine um vibrante vídeo promocional de 30 segundos, especificamente criado para pequenos empresários em Marketing & E-commerce, destacando um produto novo. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos mostrando as características do produto, tudo ao som de música de fundo animada e uma narração clara e entusiasmada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios, aproveitando ao máximo a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para uma criação de conteúdo simplificada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto de 45 segundos, ideal para educadores online ou treinadores corporativos, detalhando meticulosamente um serviço ou software complexo. A estética deve ser limpa e profissional, com narração calma e destaques de texto na tela para reforçar os pontos de aprendizado. Utilize a geração de narração da HeyGen para entregar o roteiro, garantindo que legendas sejam integradas automaticamente para máxima acessibilidade, criando efetivamente um Impactante Vídeo de Avatar de IA.
Prompt de Exemplo 2
Crie um conteúdo de mídia social cativante de 15 segundos, perfeito para engajar um público mais jovem para uma marca de estilo de vida. Este vídeo exige um estilo visual dinâmico e moderno, incorporando edições rápidas e música de fundo moderna e cativante. Empregue os diversos modelos e cenas da HeyGen para montagem rápida de vídeo, apresentando um avatar falante para conectar-se diretamente com o público, precisamente adaptado com redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Formule um vídeo de anúncio corporativo de 60 segundos, destinado a investidores e profissionais da indústria, revelando um marco significativo da empresa. A apresentação visual deve transmitir autoridade e uma estética de vídeo de avatar de estúdio profissional, apoiada por uma narração confiante e clara e música de fundo sutil e inspiradora. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para imagens relevantes de B-roll e utilize o Gerador de Vídeo de IA para produzir uma apresentação sofisticada com um avatar de IA realista como porta-voz central.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais com Avatar

Transforme sua estratégia de marketing criando vídeos promocionais impactantes com avatares de IA realistas e conteúdo dinâmico, projetados para capturar a atenção e elevar sua marca.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para representar sua marca. Esses avatares falantes dão vida à sua mensagem, garantindo uma presença cativante para seu vídeo promocional.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu roteiro de vídeo promocional. Utilize nosso roteirista de IA para refinar sua mensagem, garantindo uma comunicação clara que ressoe com seu público-alvo.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, cenas dinâmicas e elementos de branding. Aproveite as opções de personalização para alinhar perfeitamente o vídeo com a identidade visual da sua campanha.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um único clique, seu Gerador de Vídeo de IA renderizará seu vídeo promocional de alta qualidade. Facilmente baixe, compartilhe nas plataformas de mídia social e amplifique seu alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

Desenvolva vídeos persuasivos de sucesso do cliente com avatares de IA para construir confiança e demonstrar o valor de seus produtos ou serviços.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a produção criativa de vídeos?

O Gerador de Vídeos de IA da HeyGen capacita os usuários a produzir Vídeos de Avatar de IA envolventes para diversas necessidades criativas, desde anúncios de vídeo promocionais até conteúdo de mídia social. Ele oferece amplas opções de personalização para garantir que sua visão criativa única seja realizada com qualidade profissional.

O que torna os avatares de IA da HeyGen realistas e expressivos?

A HeyGen apresenta Avatares de IA altamente Realistas que vêm com Sincronização Labial Perfeita, expressões faciais naturais e gestos, garantindo uma narrativa autêntica e expressiva. Os usuários também podem aproveitar a Clonagem de Voz para narrações personalizadas, adicionando profundidade emocional ao seu conteúdo.

A HeyGen pode ajudar na criação de anúncios de vídeo promocionais atraentes?

Com certeza, a HeyGen serve como um excepcional criador de vídeos promocionais com avatar, simplificando a criação de anúncios de vídeo promocionais de alto impacto e conteúdo de mídia social. Seu roteirista de IA embutido e modelos profissionais agilizam o processo para estratégias eficazes de Marketing & E-commerce.

Como a HeyGen apoia diversas necessidades de criação de conteúdo?

A HeyGen apoia a criação diversificada de conteúdo através de sua plataforma versátil, permitindo a geração fácil de vários conteúdos de mídia social e vídeos UGC. Com suporte para mais de 70 idiomas e recursos como URL para Vídeo, ela possibilita a reutilização eficiente de conteúdo e criação em massa para audiências globais.

