Os avatares de IA avançados da HeyGen fornecem um apresentador humano para seus vídeos de exibição de produtos, capaz de entregar explicações detalhadas de produtos com narrações de IA naturais. Esta criação de vídeo nativa de prompt permite avatares de produtos realistas que cativam os espectadores e aumentam o engajamento, servindo como um criador ideal de apresentações de produtos com avatar sem a necessidade de um estúdio físico.