Criador de Apresentações de Produtos com Avatar para Demos de IA Fáceis

Crie instantaneamente explicações de produtos profissionais e demos interativas. Aproveite avatares de IA realistas para simplificar recursos complexos e aumentar a compreensão.

Produza um vídeo informativo de 1 minuto para desenvolvedores, demonstrando os recursos de ponta de um Criador de Vídeos de Apresentação de Aplicativos com Avatar de IA, caracterizado por um estilo visual elegante e orientado para tecnologia e uma narração precisa gerada por IA. Este vídeo deve destacar o processo de criação sem interrupções usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicar etapas técnicas complexas de forma concisa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial instrucional de 2 minutos para novos usuários, guiando-os pela configuração inicial e funcionalidades básicas de geração de avatares de IA envolventes, apresentado com um estilo visual vibrante e amigável e uma narração de IA acessível. Enfatize a facilidade de uso destacando os robustos avatares de IA da HeyGen e os eficientes recursos de geração de Narração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos voltado para gerentes de produto, ilustrando a eficiência de um gerador de vídeo de IA na criação de explicações sofisticadas de produtos, utilizando uma estética limpa e moderna com uma trilha musical envolvente. Este vídeo deve aproveitar os diversos Modelos & cenas da HeyGen e as legendas automáticas para garantir clareza e ampla acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 75 segundos para treinadores corporativos, detalhando como personalizar avatares de IA para engajamento especializado em treinamentos, adotando um estilo visual profissional e de alta qualidade e uma narrativa de áudio clara e autoritária. Mostre as opções avançadas de personalização de avatares de IA da HeyGen e seu redimensionamento de Proporção & exportações versáteis para diferentes plataformas de aprendizado.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Apresentações de Produtos com Avatar

Crie facilmente apresentações de produtos envolventes e profissionais com avatares de IA para mostrar efetivamente os recursos e melhorar a compreensão do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu roteiro de apresentação ou mensagens-chave. Nossa plataforma usa este texto para geração de texto-para-vídeo sem interrupções.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador. Melhore sua apresentação integrando imagens de produtos ou gravações de tela.
3
Step 3
Personalize Sua Apresentação
Personalize seu vídeo com controles de marca como logotipos e cores. Adicione cenas personalizadas, música de fundo e legendas automáticas para refinar sua apresentação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo final de apresentação de produto de alta qualidade. Utilize o redimensionamento de proporção & exportações para prepará-lo para várias plataformas e compartilhe com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Produtos Envolventes para Mídias Sociais

Gere vídeos de apresentação de produtos com avatar de IA curtos e envolventes para plataformas sociais para aumentar a visibilidade da marca e o engajamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de apresentações de produtos com avatar de IA?

A HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente apresentações de produtos envolventes usando avatares de IA avançados e um poderoso motor de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o gerador de vídeo de IA da HeyGen o transforma em um vídeo dinâmico com narrações de IA realistas e visuais automatizados, perfeito para explicações abrangentes de produtos.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de apresentação de produtos?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de marca robustos para integrar seu logotipo e cores corporativas, capacidades de gravação de tela e efeitos de zoom automáticos para destacar recursos específicos do produto. Os usuários também podem aproveitar sua rica biblioteca de mídia para criar um material de marketing verdadeiramente personalizado e de nível profissional para qualquer tipo de produto.

A HeyGen pode gerar automaticamente legendas e subtítulos para apresentações de produtos?

Sim, a HeyGen possui legendas/subtítulos automáticos, garantindo que suas apresentações de produtos sejam acessíveis e facilmente compreendidas por um público mais amplo. Esta capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta simplifica a pós-produção, melhorando o engajamento em treinamentos e conteúdos educacionais, enquanto economiza tempo e esforço significativos.

Como os avatares de IA da HeyGen aumentam a eficácia das exibições de produtos?

Os avatares de IA avançados da HeyGen fornecem um apresentador humano para seus vídeos de exibição de produtos, capaz de entregar explicações detalhadas de produtos com narrações de IA naturais. Esta criação de vídeo nativa de prompt permite avatares de produtos realistas que cativam os espectadores e aumentam o engajamento, servindo como um criador ideal de apresentações de produtos com avatar sem a necessidade de um estúdio físico.

