Criador de Demonstrações de Produtos com Avatar: Crie Demonstrações Envolventes com IA

Crie vídeos de demonstração de produtos cativantes mais rápido do que nunca. Nossos avatares de IA narram sua mensagem, tornando conceitos complexos fáceis de entender.

Crie um vídeo de demonstração de produto cativante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como o HeyGen atua como o melhor "criador de demonstrações de produtos com avatar." O estilo visual deve ser energético e limpo, acompanhado por música animada, enfatizando a integração perfeita de "avatares de IA" dinâmicos dentro de "Modelos e cenas" profissionais para dar vida aos produtos instantaneamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo informativo de 45 segundos projetado para startups de tecnologia e educadores, detalhando as capacidades do HeyGen como uma "plataforma de criação de vídeos com IA" intuitiva para gerar "Vídeos Explicativos" envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser claro e amigável, com música de fundo calma, destacando a conversão sem esforço de roteiros em vídeo usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" junto com a geração de "Narração natural."
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de vídeo dinâmico de 60 segundos de alto desempenho voltado para marcas de e-commerce e anunciantes digitais, ilustrando o poder do HeyGen em criar "Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho" impactantes e "vídeos de UGC de IA" envolventes. Apresente uma estética visual profissional focada em conversão com áudio de fundo moderno, focando no aproveitamento da extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e na otimização de conteúdo para várias plataformas através de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo elegante de 30 segundos demonstrando a versatilidade de um "Apresentador de IA" para treinadores corporativos e criadores de conteúdo, utilizando os diversos "Modelos de Vídeo" do HeyGen. O vídeo deve manter um estilo visual profissional e confiante, combinado com áudio autoritário, mas acessível, destacando como "Legendas" acessíveis melhoram a comunicação e como diversos "avatares de IA" personalizam mensagens para qualquer público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Demonstrações de Produtos com Avatar

Crie vídeos de demonstração de produtos envolventes com Apresentadores de IA, roteiros envolventes e visuais dinâmicos, acelerando sua produção de conteúdo.

1
Step 1
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de Apresentadores de IA realistas para representar sua marca ou crie um avatar de IA personalizado que personifique perfeitamente a persona do seu produto.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Narração
Escreva ou cole seu roteiro de demonstração de produto. Nossa plataforma usará a geração de Narração para criar áudio com som natural, garantindo uma comunicação clara e envolvente.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Utilize nossa extensa biblioteca de mídia e modelos de vídeo personalizáveis para adicionar visuais relevantes, música de fundo e aplicar seus controles de Branding para um visual coeso.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo de Demonstração de Produto
Revise sua criação e exporte seus vídeos de demonstração de produto de alta qualidade no formato de proporção desejado, prontos para cativar seu público e mostrar seu produto de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos e histórias de sucesso em demonstrações de vídeo poderosas do impacto e valor do seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita a criação de vídeos de demonstração de produtos de alto desempenho e anúncios de vídeo?

O HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA que capacita os usuários a produzir vídeos de demonstração de produtos envolventes e anúncios de vídeo de alto desempenho com facilidade. Utilizando nosso Gerador de Avatares de IA, você pode transformar roteiros em conteúdo visual dinâmico, garantindo que sua mensagem criativa seja transmitida de forma eficaz ao seu público.

Que tipo de Avatares de IA posso gerar com o HeyGen para meu conteúdo criativo?

O Gerador de Avatares de IA do HeyGen permite a criação de diversos Avatares de IA, incluindo avatares de IA personalizados e avatares de IA realistas, para se adequar perfeitamente à sua marca. Esses Apresentadores de IA personalizados aprimoram seu conteúdo de vídeo, tornando-o mais único e memorável para várias aplicações criativas.

O HeyGen pode simplificar o processo de produção de vídeo usando modelos e outros recursos?

Absolutamente, o HeyGen simplifica significativamente o processo da plataforma de criação de vídeos com IA com uma ampla gama de modelos de vídeo e cenas projetadas para diversas necessidades. Este recurso agiliza a produção de conteúdo, permitindo que você gere rapidamente vídeos explicativos ou vídeos de UGC de IA, maximizando a eficiência sem comprometer a qualidade.

O HeyGen oferece suporte multilíngue e controles de marca para estratégias de conteúdo global?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca perfeitamente em todos os seus vídeos para uma mensagem consistente. Além disso, nossa plataforma oferece suporte multilíngue abrangente e geração de narração, facilitando a produção de conteúdo para diversos públicos globais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo