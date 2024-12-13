Crie uma demonstração de produto envolvente de 60 segundos para equipes de marketing, apresentando um avatar de IA sofisticado para introduzir eloquentemente uma nova atualização de software. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e moderno, com uma narração confiante e articulada, utilizando os poderosos avatares de IA da HeyGen para dar vida à sua apresentação e destacar os principais recursos.

