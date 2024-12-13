Eleve as Demonstrações com Nosso Gerador de Demonstração de Produto com Avatar

Automatize demonstrações de produtos impressionantes com nossos avatares de IA realistas, aumentando o engajamento para equipes de marketing.

Crie uma demonstração de produto envolvente de 60 segundos para equipes de marketing, apresentando um avatar de IA sofisticado para introduzir eloquentemente uma nova atualização de software. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e moderno, com uma narração confiante e articulada, utilizando os poderosos avatares de IA da HeyGen para dar vida à sua apresentação e destacar os principais recursos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma mensagem de vídeo personalizada e envolvente de 30 segundos voltada para criadores de conteúdo, mostrando como eles podem usar Avatares de IA Personalizados para alcançar clientes. Empregue uma estética visual amigável e convidativa e um tom de áudio caloroso e conversacional, gerado de forma eficiente usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma rápida execução.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de vídeo dinâmico de 45 segundos em vários idiomas, direcionado a empresas que estão se expandindo para mercados internacionais. Este anúncio deve empregar visuais vibrantes e atraentes e uma voz clara e persuasiva, garantindo acessibilidade global através do robusto recurso de Legendas da HeyGen para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 60 segundos para empresas que buscam criação de vídeo automatizada e eficiente para comunicações internas ou treinamento. O estilo visual deve ser consistente e polido, acompanhado por uma voz clara e autoritária, aproveitando os versáteis Modelos e cenas da HeyGen para manter a consistência da marca em todas as produções.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Demonstração de Produto com Avatar

Crie demonstrações de produtos envolventes com avatares de IA realistas e ferramentas de geração de vídeo automatizadas, projetadas para comunicar claramente o valor do seu produto e aumentar o engajamento.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie um personalizado para representar sua marca na demonstração de produto.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Demonstração de Produto
Insira seu roteiro de demonstração de produto. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo sincronizará perfeitamente com o avatar escolhido.
3
Step 3
Gere a Narração
Aproveite nossa avançada geração de Narração para dar ao seu avatar uma voz natural e expressiva que ressoe com seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Polido
Exporte facilmente seu vídeo de demonstração de produto concluído usando nossas ferramentas de criação de vídeo automatizadas, garantindo visuais consistentes e polidos todas as vezes.

Casos de Uso

Treinamento de Produto Aprimorado

Desenvolva vídeos de treinamento de produto interativos e impulsionados por IA que aumentem a compreensão e retenção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de demonstração de produto e conteúdo explicativo?

O Gerador de Avatar de IA da HeyGen permite que você crie vídeos de demonstração de produto e explicativos envolventes usando avatares de IA realistas. Você pode aproveitar avatares de IA personalizados para apresentar seu produto com visuais consistentes e polidos, aumentando o engajamento sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais tipos de avatares de IA posso utilizar na HeyGen para a criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA, desde uma biblioteca abrangente de opções de estoque até a capacidade de projetar seu próprio avatar, incluindo avatares de IA realistas e personalizados. Esses avatares falantes podem ser ainda mais personalizados com várias roupas e cenários para atender a qualquer necessidade de criação de vídeo.

Como a HeyGen simplifica o processo de geração de vídeo a partir de um roteiro?

A HeyGen simplifica a criação automatizada de vídeos transformando texto em vídeo a partir de um roteiro com excepcional facilidade, incorporando geração de narração natural. Isso capacita criadores de conteúdo a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente, sem edição complexa.

A HeyGen pode ajudar equipes de marketing a personalizar e escalar seu conteúdo de vídeo?

Com certeza! A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que equipes de marketing mantenham a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo multilíngue. Você pode escalar sua criação de vídeo e entregar mensagens de vídeo personalizadas, aproveitando diversos avatares de IA para máximo impacto.

