Gerador de Vídeos de Anúncio com Avatar: Lançamento de Produtos Mais Rápido

Crie vídeos de anúncio atraentes para novos produtos usando avatares de IA para obter resultados mais rápidos e custos menores.

Crie um vídeo atraente de 30 segundos para profissionais de marketing anunciando um recurso inovador de produto. O estilo visual deve ser polido e profissional, apresentando um avatar de IA realista transmitindo com confiança as principais atualizações. O áudio precisa ser uma narração clara e envolvente gerada diretamente de um roteiro, destacando como os avatares de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos de anúncio poderosos para lançamentos de produtos sem complicações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem facilmente gerar anúncios em vídeo cativantes. Visualmente, isso deve ser energético e dinâmico, utilizando uma variedade de modelos e cenas personalizáveis da biblioteca. O áudio deve apresentar uma narração entusiasmada, demonstrando as capacidades do Gerador de Vídeos de IA da HeyGen para alcançar uma criação de vídeos escalável para campanhas de marketing eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo personalizado de 60 segundos para equipes de vendas enviarem como saudações únicas aos clientes ou para RH no onboarding, enfatizando a conexão autêntica. O estilo visual deve ser caloroso e convidativo, utilizando um avatar de IA personalizado que exale acessibilidade, combinado com vozes expressivas para uma comunicação genuína. Este vídeo deve destacar a capacidade da HeyGen de criar e implantar avatares de IA com geração de narração natural, tornando a comunicação personalizada impactante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de anúncio conciso de 15 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, ilustrando a criação de conteúdo rápida e impactante. Este vídeo deve ser rápido e visualmente atraente, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e o redimensionamento dinâmico de proporção de aspecto e exportações. O áudio precisa ser marcante e claro, com legendas automáticas para garantir o máximo alcance para anúncios em redes sociais gerados via Criação de Vídeo por IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Anúncios de Produto com Avatar

Crie anúncios de produto impactantes de forma rápida e fácil com avatares de IA. Gere vídeos envolventes que capturam a atenção e transmitem sua mensagem de forma eficaz.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou crie facilmente um personalizado para ser o rosto do seu anúncio de produto.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro de Anúncio
Insira seu texto, e nosso editor avançado de texto para vídeo gerará instantaneamente uma narração com som natural para o avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize com Cenas Envolventes
Utilize nossos modelos e cenas extensos, adicione fundos dinâmicos e integre legendas automáticas para criar um vídeo visualmente atraente e acessível.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com um clique, renderize seus vídeos de qualidade de estúdio, otimizados para várias plataformas, tornando seu anúncio de produto pronto para um público amplo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o valor do produto através de histórias de sucesso

Aproveite vídeos de IA envolventes para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e validando o impacto real do seu produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio impressionantes?

A HeyGen permite que você gere vídeos de qualidade de estúdio para qualquer anúncio de forma fácil. Aproveitando avatares de IA avançados e uma rica biblioteca de modelos de design, você pode transformar texto em anúncios de vídeo cativantes e materiais de marketing que ressoam com seu público.

Posso personalizar os avatares de IA na HeyGen para meus projetos criativos?

Com certeza! A HeyGen oferece um gerador robusto de avatares de IA que permite a criação de avatares de IA personalizados. Você pode personalizar seu alter ego digital para alinhar-se perfeitamente com sua marca, garantindo que seus vídeos apresentem avatares de IA únicos e realistas com vozes expressivas.

Que tipo de conteúdo criativo posso produzir com o gerador de vídeos de IA da HeyGen?

Com o gerador de vídeos de IA da HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos criativos, incluindo vídeos de saudação personalizados, vídeos de histórias de marca, anúncios em vídeo e anúncios em redes sociais. Os criativos dinâmicos da plataforma e o editor de arrastar e soltar tornam a criação de vídeos escalável simples e eficaz.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para converter texto em vídeo?

A HeyGen utiliza capacidades sofisticadas de edição de texto para vídeo, transformando seu roteiro em conteúdo de vídeo atraente com avatares de IA realistas. Você pode facilmente adicionar legendas automáticas, escolher entre várias vozes expressivas e integrar sua própria mídia para produzir vídeos polidos e de qualidade de estúdio.

