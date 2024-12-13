Gerador de Anúncio de Produto com Avatar: Lance Mais Rápido

Crie anúncios de produto envolventes e de qualidade de estúdio sem esforço usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de anúncio de produto de 45 segundos direcionado a fundadores de startups de tecnologia e gerentes de marketing, mostrando como é fácil gerar um "gerador de anúncio de produto com avatar". O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando um avatar de IA que apresenta com confiança novos recursos, complementado por uma narração profissional e entusiasmada. Destaque o recurso "AI avatars" da HeyGen para criação sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, ilustrando o poder de um "Agente de Vídeo de IA" para transformar texto em visuais atraentes. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, usando transições de cena diversas e um tom de áudio animado e amigável. Enfatize a capacidade "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para produção rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio polido de 60 segundos para redes sociais voltado para gerentes de redes sociais e estrategistas de marca, apresentando um "avatar de IA realista" como um porta-voz persuasivo da marca. A apresentação visual deve ser de alta fidelidade e profissional, apoiada por uma "Geração de narração" confiante e autoritária que ressoe com o público. Demonstre a integração perfeita de uma persona digital na mensagem da marca.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional conciso de 40 segundos para empresas de e-commerce e gerentes de produto, focando na criação de "vídeos de qualidade de estúdio" para novos "vídeos de anúncio de produto" sem esforço. A estética visual deve ser limpa e profissional, com entrega de áudio clara e concisa. Destaque a eficiência dos "Templates & scenes" da HeyGen para iniciar a produção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Anúncio de Produto com Avatar

Crie facilmente vídeos de anúncio de produto de qualidade de estúdio usando avatares de IA realistas e tecnologia poderosa de texto-para-vídeo, transmitindo sua mensagem com clareza e impacto.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o rosto do seu anúncio de produto, garantindo uma persona digital profissional e envolvente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Basta colar seu roteiro de anúncio de produto, e nossa IA o converterá em vídeo com narração sincronizada, dando vida à sua mensagem através do avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize Sua Marca
Aprimore seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles intuitivos de branding, garantindo uma aparência consistente e profissional para seus vídeos de qualidade de estúdio.
4
Step 4
Gere Com Legendas
Produza seu vídeo final de anúncio de produto, incluindo automaticamente legendas profissionais para acessibilidade, tornando-o pronto para compartilhamento fácil e anúncios em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Produto com IA

Destaque o impacto do produto e depoimentos usando vídeos envolventes impulsionados por IA, apresentando personas digitais realistas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar uma persona digital única para minha marca?

A HeyGen permite que você projete um avatar de IA altamente realista, servindo como uma persona digital única ou porta-voz da marca para seu conteúdo. Nosso avançado gerador de avatar de IA garante que seu avatar personalizado represente autenticamente a identidade da sua marca.

O que torna a HeyGen ideal para produzir vídeos de anúncio de produto de qualidade de estúdio?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais e de qualidade de estúdio para anúncios de produto com excepcional facilidade. Aproveite nosso Agente de Vídeo de IA para transformar seus roteiros em vídeos de anúncio de produto envolventes, simplificando significativamente seu processo de produção de vídeo.

A HeyGen pode transformar meu roteiro escrito em um vídeo dinâmico com avatar de IA?

Sim, a HeyGen é especializada em converter seu roteiro escrito em vídeos envolventes com avatar de IA instantaneamente. Nossa sofisticada tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, combinada com um motor de voz multilíngue, dá vida ao seu conteúdo com um avatar de IA realista.

Como a HeyGen apoia a criação de anúncios envolventes para redes sociais?

A HeyGen oferece um poderoso gerador de anúncio de produto com avatar, especificamente projetado para criar impacto nas redes sociais. Produza facilmente vídeos curtos e impactantes de anúncio de produto, completos com legendas automáticas para aumentar o engajamento nas plataformas.

