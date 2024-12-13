Preços Acessíveis para Criador de Anúncios de RP com Avatar de IA

Gere anúncios de RP cativantes rapidamente usando texto para vídeo a partir de roteiro para aumentar a presença da sua marca.

Crie um vídeo animado de 30 segundos para profissionais de marketing e gerentes de produto, mostrando como é fácil lançar um novo produto ou serviço. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com um avatar de IA entregando uma mensagem concisa e envolvente. Destaque a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para criar "anúncios de marca" impactantes com "vídeos personalizados de avatar de IA". O áudio deve ser claro e entusiástico, enfatizando a inovação.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e comunicadores corporativos, ilustrando como "gerar vídeos" rapidamente para atualizações internas ou comunicações externas. O design visual deve ser limpo e direto, com um avatar de IA amigável explicando o processo. Enfatize a eficiência da "criação de conteúdo em vídeo" usando a "Geração de narração" da HeyGen para produzir rapidamente um resultado de alta qualidade. O áudio deve ser profissional e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Imagine uma apresentação polida de 60 segundos voltada para agências de relações públicas e departamentos de comunicação corporativa. Um "avatar de IA" entrega elegantemente uma mensagem complexa de "criador de anúncios de RP", demonstrando o poder de uma comunicação clara e impactante. O estilo visual deve ser autoritário, complementado pelas "Legendas" da HeyGen para maior acessibilidade. O áudio precisa ser nítido, articulado e transmitir uma gravidade significativa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 20 segundos para criadores de conteúdo, educadores e gerentes de mídias sociais, destacando a rápida criação de tutoriais envolventes ou trechos para redes sociais. A estética visual deve ser moderna e acessível, utilizando um "Avatar de IA personalizado" interagindo com elementos da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". O processo de "criação de conteúdo em vídeo" é rápido e intuitivo, tornando o áudio energético e amigável, perfeito para chamar a atenção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Anúncios de RP com Avatar

Crie rapidamente anúncios de RP profissionais e envolventes com vídeos personalizados de avatar de IA, perfeitamente adaptados à mensagem da sua marca.

Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie um avatar de IA personalizado para ser o rosto profissional do seu anúncio.
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Anúncio
Cole seu roteiro de anúncio de RP. Nossa tecnologia de texto para fala o converterá em uma fala natural para seu avatar.
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo com elementos de marca, cenas de fundo e mídia de nossa biblioteca para anúncios polidos e de marca.
Step 4
Baixe Seu Vídeo
Finalize sua produção de vídeo profissional e baixe em alta resolução, pronto para distribuição imediata em todos os seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Eleve a reputação da sua marca criando vídeos de IA envolventes para destacar depoimentos autênticos de clientes e histórias de sucesso.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo em vídeo com IA?

A HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos facilmente, aproveitando avatares de IA avançados, transformando roteiros em conteúdo de vídeo profissional sem edição complexa.

Posso criar vídeos personalizados de avatar de IA com a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen permite que você desenvolva avatares de IA personalizados e gere vídeos personalizados de avatar de IA, garantindo que seu avatar de IA falante combine perfeitamente com sua marca ou mensagem.

Que tipos de conteúdo em vídeo a HeyGen pode produzir?

A HeyGen é versátil, capaz de produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade para campanhas de marketing, apresentações envolventes, tutoriais informativos e anúncios de marca profissionais.

A HeyGen oferece diversos atores de voz de IA e opções de idioma?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla seleção de atores de voz de IA e suporta mais de 100 idiomas com suas capacidades avançadas de texto para fala, garantindo um apelo amplo para seu conteúdo em vídeo.

