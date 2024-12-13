Gerador de Explicação de Política de Avatar: Simplifique a Conformidade

Aumente o engajamento no treinamento de políticas e simplifique explicações complexas com avatares de IA realistas.

Imagine um vídeo de 45 segundos voltado para novos e atuais funcionários, projetado para Simplificar Explicações de Políticas Complexas, como uma nova diretriz de trabalho remoto. Este vídeo explicativo, profissional e amigável, utiliza um avatar de IA para transmitir pontos-chave, apresentando visuais claros e uma voz calorosa e autoritária. Aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, juntamente com seus avatares de IA e geração precisa de Narração, garante que as comunicações internas sejam facilmente compreendidas e altamente envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 60 segundos para equipes de marketing e gerentes de produto, demonstrando como anunciar atualizações cruciais de políticas de produto. Este vídeo dinâmico e moderno deve utilizar os extensos Modelos & cenas do HeyGen e suporte a Biblioteca de mídia/estoque para fornecer visuais limpos e envolventes, complementados por música de fundo animada e uma voz de avatar de IA concisa e energética. Legendas são essenciais para acessibilidade, garantindo que cada mensagem impulsionada por avatar digital ressoe efetivamente com o público para a criação de vídeos envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 90 segundos para oficiais de conformidade e departamentos de treinamento, focando em uma nova regulamentação de privacidade de dados gerada por um gerador de explicação de política de avatar. A apresentação informativa e estruturada deve apresentar um avatar de IA explicando claramente a política, com destaques de texto na tela e uma voz calma e clara. Utilizando os avatares de IA do HeyGen e recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, combinados com redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para várias plataformas, ajuda a Aumentar o Engajamento no Treinamento de Políticas em toda a organização.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo convidativo de 30 segundos para equipes de atendimento ao cliente e clientes externos explicando uma política de devolução amigável ao cliente com explicações personalizadas. Este vídeo envolvente e acolhedor precisa incorporar controles de marca específicos com um avatar personalizado, transmitindo a mensagem em uma voz amigável e personalizada. Os avatares de IA do HeyGen e a geração de Narração, combinados com Modelos & cenas profissionais, permitem um toque humano, simplificando informações complexas em um formato facilmente digerível e visualmente atraente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicação de Política de Avatar

Transforme facilmente documentos de políticas complexas em explicações de vídeo envolventes e impulsionadas por IA para sua equipe, melhorando a compreensão e a conformidade.

1
Step 1
Insira Seu Roteiro de Política
Insira seu texto de política ou explicação detalhada. Nosso sistema usa esse roteiro para gerar um diálogo falado atraente para o avatar de IA escolhido.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Voz
Escolha entre uma galeria diversificada de avatares de IA profissionais para ser seu apresentador. Combine-os com uma voz adequada, gerada automaticamente a partir do seu roteiro.
3
Step 3
Personalize com Elementos de Marca
Integre o logotipo da sua organização, cores da marca e outros ativos visuais para garantir que a explicação em vídeo mantenha uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Produza e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de explicação de política personalizado e exporte-o em vários formatos. Compartilhe facilmente em todas as plataformas de comunicação interna para informar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Comunicação Interna de Políticas

.

Distribua de forma eficiente explicações consistentes de políticas de avatar para todos os funcionários, garantindo ampla compreensão e conformidade sem esforço extensivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a criação de avatares de IA personalizados para conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen permite que os usuários gerem avatares digitais profissionais, incluindo avatares personalizados, que trazem um toque humano único aos seus vídeos. Esses avatares de IA podem ser adaptados para melhorar a criação de vídeos envolventes em vários tipos de conteúdo, simplificando o processo de criação de narrativas de vídeo dinâmicas.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA intuitivo para diversas necessidades de criação de conteúdo?

O HeyGen transforma roteiros em vídeos dinâmicos usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo, tornando-o um gerador de vídeo de IA intuitivo para todas as suas necessidades de criação de conteúdo. Desde a criação de explicações personalizadas até vídeos explicativos abrangentes, o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo de forma eficiente.

Posso integrar a identidade visual da minha marca ao criar vídeos com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize vídeos com o estilo visual específico da sua marca, incluindo logotipos e cores personalizados. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, proporcionando aprimoramentos visuais que ressoam com seu público.

Como os modelos do HeyGen simplificam a criação de comunicações internas e explicações de políticas?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos pré-construídos, tornando fácil criar comunicações internas claras e envolventes, incluindo explicações de políticas abrangentes. Esses modelos, combinados com avatares de IA e geração de narração, simplificam significativamente o processo de um gerador de explicação de política de avatar.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo