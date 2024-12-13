Imagine um vídeo de 45 segundos voltado para novos e atuais funcionários, projetado para Simplificar Explicações de Políticas Complexas, como uma nova diretriz de trabalho remoto. Este vídeo explicativo, profissional e amigável, utiliza um avatar de IA para transmitir pontos-chave, apresentando visuais claros e uma voz calorosa e autoritária. Aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, juntamente com seus avatares de IA e geração precisa de Narração, garante que as comunicações internas sejam facilmente compreendidas e altamente envolventes.

Gerar Vídeo