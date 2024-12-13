Crie Vídeos Instrucionais de Farmácia com Avatares de IA

Gere instruções claras e em conformidade para farmácias sem esforço. Transforme seus roteiros em vídeos envolventes com nossa avançada capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de instruções de segurança farmacêutica de 45 segundos para novos técnicos de farmácia e pacientes, apresentando um avatar de IA envolvente. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com narrações claras e tranquilizadoras geradas por IA que expliquem diretrizes de manuseio e armazenamento de medicamentos. Este vídeo visa aprimorar as iniciativas do "Criador de Vídeos de Segurança Farmacêutica", tornando informações complexas acessíveis e memoráveis através da capacidade de "avatares de IA" da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educativo conciso de 30 segundos para pacientes, explicando como usar corretamente um novo inalador para asma. Direcione este vídeo para pacientes de todas as idades, utilizando um estilo visual amigável e animado com narração clara de "Texto para vídeo a partir de roteiro". Garanta que "Legendas" sejam exibidas de forma proeminente para apoiar a compreensão, tornando este um "vídeo instrucional" ideal para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo abrangente de "educação em saúde" de 60 segundos para estudantes de farmácia sobre procedimentos de manipulação estéril. Este exemplo de "Criador de Vídeos Instrucionais com Avatar" deve empregar um estilo visual detalhado e científico com sequências animadas precisas provenientes de uma "Biblioteca de Mídia/suporte de estoque", acompanhado por uma narração formal e informativa. O objetivo é fornecer "vídeos de treinamento" meticulosos que reforcem as melhores práticas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para proprietários de farmácias e oficiais de conformidade, destacando aspectos-chave de privacidade de dados e procedimentos "Compatíveis com HIPAA" na gestão de registros de pacientes. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e confiável, apresentando gráficos nítidos e um tom sério. Aproveite o "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para garantir compatibilidade em várias plataformas digitais, demonstrando efetivamente uma solução eficiente de "criador de vídeos de IA" para treinamento crítico de conformidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Instruções de Farmácia com Avatar

Crie vídeos instrucionais profissionais e em conformidade para educação farmacêutica e de pacientes usando avatares de IA e capacidades avançadas de geração de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu conteúdo instrucional e veja nossa plataforma converter texto para vídeo a partir de roteiro, formando a base clara e concisa do seu material educativo para pacientes.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar visualmente seus profissionais ou educadores de farmácia, garantindo uma presença envolvente e confiável em seus vídeos.
3
Step 3
Adicione Narrações Geradas por IA
Gere fala com som natural para seu avatar usando Narrações Geradas por IA, garantindo uma entrega profissional e consistente de suas instruções farmacêuticas cruciais.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Utilize a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta para produzir vídeos instrucionais de alta qualidade e em conformidade que estão prontos para compartilhamento perfeito em todos os seus canais de educação de pacientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Funcionários de Farmácia

.

Utilize avatares de IA para criar vídeos de treinamento envolventes e memoráveis, aumentando significativamente o engajamento e a retenção para funcionários de farmácia e protocolos de segurança.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode facilitar a educação de pacientes ou treinamento de segurança?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes de educação de pacientes e treinamento de segurança usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Seu motor criativo simplifica a produção de vídeos instrucionais vitais para ambientes de saúde, garantindo mensagens claras e consistentes.

Quais são as principais capacidades da HeyGen para criar avatares de IA e vídeos?

A HeyGen oferece uma plataforma de geração de vídeos de ponta a ponta, apresentando avatares de IA realistas que transformam roteiros em vídeos de alta qualidade. Isso inclui narrações geradas por IA, legendas automáticas e modelos personalizáveis, tornando a criação de vídeos profissionais acessível.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de treinamento em saúde compatíveis com HIPAA?

Sim, a HeyGen é projetada para ser Compatível com HIPAA, tornando-se um criador de vídeos de IA ideal para educação e treinamento em saúde. Ela fornece ferramentas seguras para criar conteúdo sensível, ajudando as organizações a manter a privacidade de dados e os padrões regulatórios enquanto produzem vídeos instrucionais essenciais.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos instrucionais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos instrucionais fornecendo modelos personalizáveis e um motor criativo intuitivo para geração de vídeos de ponta a ponta. Os usuários podem converter texto para vídeo a partir de roteiro sem esforço, adicionar narrações geradas por IA e utilizar avatares de IA para produzir vídeos de treinamento profissionais rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo