Gere vídeos profissionais de educação de pacientes e segurança instantaneamente usando nossos avatares de IA para simplificar instruções complexas.

Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos focado na educação de pacientes sobre regimes complexos de medicação. Apresentando um avatar de IA empático que oferece aconselhamento essencial sobre medicamentos, este vídeo adotaria um estilo visual calmo e tranquilizador e um áudio claro e de apoio. Os poderosos avatares de IA da HeyGen garantem um apresentador profissional e consistente para uma compreensão ideal do paciente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para novos técnicos de farmácia, um vídeo de 60 segundos detalhando protocolos críticos do Criador de Vídeos de Segurança em Farmácias sobre substâncias controladas é vital. Seu estilo visual limpo e procedural, aprimorado com sobreposições na tela, enfatiza efetivamente a conformidade com saúde e segurança. A funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro torna a criação de conteúdo preciso e informativo tanto precisa quanto eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Considere um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos voltado para proprietários de farmácias, demonstrando vividamente a eficiência que um gerador de instruções de farmácia com avatar traz para as operações diárias. Com uma estética visual moderna e um avatar falante fotorrealista confiante, este vídeo destacaria soluções inovadoras. Os Modelos e cenas da HeyGen permitem a montagem rápida de uma apresentação envolvente e profissional.
Prompt de Exemplo 3
E se um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais pudesse responder a uma pergunta frequente comum de farmácia como 'Como descartar adequadamente medicamentos vencidos?' Projetado para o público em geral, seu estilo visual e de áudio brilhante, acessível e dinâmico capturaria imediatamente a atenção. Utilize o recurso de Geração de Narração da HeyGen para fornecer conselhos claros e amigáveis com um som profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Instruções de Farmácia com Avatar

Crie facilmente vídeos instrucionais profissionais e envolventes para segurança em farmácias, educação de pacientes e aconselhamento sobre medicamentos usando avatares de IA e capacidades avançadas de geração de vídeo.

Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Insira seu roteiro detalhado de aconselhamento sobre medicamentos. Em seguida, selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para servir como seu farmacêutico virtual, pronto para fornecer instruções claras.
Step 2
Gere Narração e Visuais Profissionais
A plataforma converte instantaneamente seu roteiro em fala com som natural usando geração avançada de texto-para-fala. Melhore seu vídeo com visuais relevantes e modelos personalizáveis.
Step 3
Refine e Marque Seu Vídeo Instrucional
Revise seu conteúdo gerado, adicione legendas precisas para acessibilidade e aplique a marca única da sua farmácia para um acabamento profissional.
Step 4
Exporte Seu Vídeo Instrucional Final
Uma vez que seu vídeo esteja finalizado, utilize redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para prepará-lo em vários formatos adequados para compartilhamento perfeito em diferentes plataformas para educação de pacientes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção de Treinamento com IA

Melhore a eficácia do treinamento e a retenção de conhecimento por meio de vídeos interativos impulsionados por IA para educação de funcionários e pacientes.

Como a HeyGen pode servir como um gerador de instruções de farmácia com avatar?

A HeyGen capacita você a criar vídeos animados realistas com avatares para aconselhamento abrangente sobre medicamentos e educação de pacientes. Transforme facilmente roteiros em conteúdo visual envolvente, aprimorando a compreensão e os vídeos de treinamento de segurança.

O que torna a HeyGen um Criador de Vídeos de Segurança em Farmácias eficaz?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para produzir vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Nosso motor criativo permite a geração de vídeos envolventes de ponta a ponta que aderem à conformidade com saúde e segurança, tornando informações complexas acessíveis.

Como a HeyGen facilita a narrativa envolvente para conteúdo de vídeo instrucional?

A HeyGen transforma texto simples em conteúdo de vídeo instrucional dinâmico usando geração avançada de texto-para-fala e avatares falantes fotorrealistas. Este motor criativo permite que os usuários gerem facilmente vídeos explicativos profissionais que capturam a atenção e transmitem claramente informações complexas.

Posso personalizar os avatares de IA e a marca nos meus vídeos da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece extensos controles de marca, incluindo logotipos e cores, juntamente com uma ampla gama de avatares de IA e modelos personalizáveis. Isso garante que seus vídeos de treinamento mantenham uma aparência consistente e profissional adaptada às suas necessidades específicas.

