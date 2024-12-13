Imagine um vídeo instrucional de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como eles podem criar conteúdo envolvente rapidamente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com cores brilhantes e convidativas, acompanhado por uma narração amigável e clara. Este vídeo demonstrará o poder de um gerador de vídeo de persona avatar, destacando como é fácil produzir vídeos profissionais usando avatares de IA realistas, gerados com o recurso poderoso de avatares de IA da HeyGen.

Gerar Vídeo