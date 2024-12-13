Criador de Vídeos de Integração com Avatares: Vídeos de IA Rápidos e Envolventes

Simplifique a criação de vídeos e economize tempo transformando seus roteiros em vídeos de integração polidos usando texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, destacando a cultura da empresa com visuais vibrantes e modernos e uma narração amigável e animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais membros da equipe e simplificar a experiência inicial de integração, tornando-o um vídeo de integração envolvente que aumenta a moral.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos voltado para novos funcionários aprendendo a navegar em sua primeira semana, enfatizando uma estética limpa e profissional com áudio nítido. Use os Modelos e cenas da HeyGen para configurar rapidamente um ambiente de aprendizado dinâmico, permitindo que os usuários personalizem seu vídeo para várias orientações específicas de departamento.
Produza uma peça promocional de 30 segundos para gerentes de RH, destacando a eficiência de um criador de vídeos de integração com avatares para criar vídeos de integração em escala. O estilo visual deve ser elegante e com a marca, com uma narração polida e consistente gerada diretamente de um roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, demonstrando como entregar conteúdo de vídeo personalizado e de alta qualidade sem esforço.
Desenhe um vídeo explicativo de 60 segundos para pequenos empresários que buscam melhorar a retenção de funcionários, apresentando um estilo visual dinâmico que comunica facilidade de uso e uma narração energética e natural. Este vídeo deve ilustrar como aumentar o engajamento e entregar conteúdo de vídeo autêntico e impulsionado por IA para módulos de treinamento, aproveitando as robustas capacidades de geração de narração da HeyGen para uma voz de marca consistente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração com Avatares

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes sem esforço. Transforme texto em conteúdo visual dinâmico com avatares de IA profissionais para dar as boas-vindas aos novos contratados de forma eficaz.

Step 1
Comece com um Modelo
Comece selecionando um modelo de integração profissional para iniciar rapidamente e eficientemente o processo de criação do seu vídeo.
Step 2
Personalize Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e adapte-os para representar a identidade única da sua marca no conteúdo de integração de funcionários.
Step 3
Gere Vídeo a partir do Roteiro
Basta colar seu roteiro no editor, e nossa plataforma converterá automaticamente seu texto em um vídeo polido com narrações naturais.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de integração de alta qualidade nos formatos de proporção preferidos, pronto para distribuição perfeita aos seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Contratados com a Cultura da Empresa

Crie vídeos motivacionais com avatares de IA para apresentar a cultura da empresa, valores e mensagens de liderança, fazendo com que os novos contratados se sintam valorizados e inspirados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes para novos contratados?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes ao utilizar avatares de IA realistas e tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Você pode facilmente transformar seu roteiro em um vídeo polido para novos contratados, garantindo uma experiência consistente e personalizada para cada funcionário.

A HeyGen é adequada para equipes de RH que buscam simplificar a criação de vídeos para treinamento de integração?

Com certeza! A HeyGen é projetada para uma experiência amigável para iniciantes, permitindo que as equipes de RH simplifiquem a criação de vídeos para treinamento de integração. Você pode começar rapidamente com modelos de integração profissionais e personalizar facilmente seu vídeo para manter a consistência da marca e oferecer experiências de vídeo envolventes.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para criar integrações personalizadas de funcionários em escala?

A HeyGen se destaca como uma plataforma de vídeo de IA ao usar conteúdo de vídeo autêntico e impulsionado por IA para produzir experiências de integração de vídeo personalizadas e de alta qualidade. Nossos avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo permitem que você gere conteúdo polido de forma eficiente, permitindo criar integrações de vídeo em escala sem comprometer a qualidade.

A HeyGen pode ajudar a personalizar meus vídeos de integração com elementos criativos únicos?

Sim, a HeyGen oferece ferramentas robustas para personalizar seus vídeos de integração com vários elementos criativos. Você pode selecionar entre modelos e cenas profissionais, incorporar controles de marca como logotipos e cores, e ajustar detalhes do roteiro para garantir que seu conteúdo de vídeo autêntico e impulsionado por IA reflita verdadeiramente a cultura da sua empresa.

