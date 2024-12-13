Seu Gerador de Vídeos de Integração com Avatares para Envolver Novos Contratados

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados sem esforço com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para novos contratados em um ambiente corporativo, oferecendo uma introdução calorosa aos valores da empresa e aos membros da equipe. O estilo visual deve ser amigável e profissional, usando uma paleta de cores vibrante e um tom encorajador. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, tornando o processo de integração dos funcionários mais personalizado e acolhedor desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto de 30 segundos voltado para usuários de software existentes, destacando uma atualização de recurso. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com animações nítidas e uma narração animada e informativa. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para simplificar rapidamente a criação de vídeos, garantindo que todos os detalhes técnicos sejam transmitidos de forma fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a profissionais de RH e gerentes de L&D, destacando a eficiência e economia de custos ao usar um gerador de vídeos de integração com avatares. A estética deve ser elegante e corporativa, com uma voz confiante e autoritária transmitindo profissionalismo. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para demonstrar como vídeos de integração impactantes podem ser desenvolvidos rapidamente sem recursos extensivos de produção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de integração localizado de 90 segundos para novos funcionários internacionais, fornecendo informações introdutórias essenciais em vários idiomas. A abordagem visual deve ser globalmente inclusiva e clara, apresentando um tom de apoio e encorajamento. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega clara e precisa em um ambiente multilíngue, ajudando a localizar materiais de integração de forma eficaz para equipes diversas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração com Avatares

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e informativos para novos contratados ou usuários de produtos usando avatares de IA para transmitir sua mensagem.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo em nossa diversa biblioteca de avatares de IA, ou crie um personalizado, para ser o rosto amigável de sua mensagem de integração.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Integração
Cole seu roteiro escrito diretamente no editor, e nossa plataforma usará a tecnologia de Texto para Vídeo para gerar uma narração natural.
3
Step 3
Personalize com Modelos
Enriqueça seu vídeo selecionando entre modelos pré-desenhados e organizando cenas envolventes para guiar visualmente seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seu vídeo, escolhendo a proporção de aspecto ideal para sua plataforma de distribuição, e exporte seu conteúdo de integração de alta qualidade gerado por IA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Informações Complexas de Integração

Transforme políticas complexas da empresa ou detalhes de produtos em vídeos gerados por IA claros e de fácil compreensão, simplificando o aprendizado para novos membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, simplificando a produção de vídeos de integração envolventes. Ela permite transformar texto em vídeo usando avatares de IA realistas, eliminando a necessidade de processos complexos de edição e reduzindo significativamente o tempo de criação.

Quais capacidades a HeyGen oferece para a integração personalizada de funcionários?

A HeyGen utiliza poderosos avatares de IA para criar experiências de integração personalizadas para funcionários. Esses avatares falantes podem entregar mensagens consistentes e com a marca em vários módulos de treinamento, tornando o processo de aprendizado mais interativo e eficaz para novos contratados.

A HeyGen pode ser usada para gerar vídeos de treinamento sem habilidades extensas de produção de vídeo?

Com certeza. A HeyGen é projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de IA profissionais para treinamento, explicações de produtos e mais, sem habilidades prévias de edição de vídeo. Sua plataforma intuitiva possui modelos personalizáveis, capacidades de texto para vídeo e geração de narração para simplificar todo o processo.

Que tipos de conteúdo podem ser criados usando o gerador de vídeos de IA da HeyGen?

O versátil gerador de vídeos de IA da HeyGen suporta a criação de uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de integração envolventes, treinamentos abrangentes para funcionários e vídeos explicativos de produtos dinâmicos. Os usuários podem aproveitar avatares de IA, vários modelos e a funcionalidade de texto para vídeo para produzir conteúdo personalizado de alta qualidade de forma eficiente.

