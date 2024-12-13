Criador de Guias de Integração com Avatares: Otimize o Treinamento de Funcionários

Automatize e personalize a integração de novos contratados com avatares de IA envolventes, garantindo uma experiência de treinamento consistente e profissional.

Crie um vídeo de 45 segundos profissional e encorajador de integração com IA para equipes de RH, apresentando uma estética visual moderna e limpa e utilizando os avatares de IA e modelos diversos da HeyGen para simplificar a experiência de novos contratados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Descubra como automatizar o treinamento de integração com um vídeo dinâmico e informativo de 60 segundos, alimentado por IA, para pequenos empresários, usando gráficos animados envolventes, um tom amigável e o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente guias abrangentes para novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo polido e personalizado de 30 segundos voltado para treinadores corporativos, projetado para personalizar o conteúdo para a integração de funcionários, apresentando avatares de IA diversos, fala natural e aproveitando a personalização flexível de avatares da HeyGen para fazer com que novos membros da equipe se sintam verdadeiramente bem-vindos.
Prompt de Exemplo 3
Melhore as experiências de vídeo envolventes de sua força de trabalho global com um vídeo inclusivo e profissional de 90 segundos para corporações internacionais, demonstrando capacidades multilíngues, branding consistente e utilizando a geração de narração da HeyGen para tradução perfeita e comunicação clara entre diferentes regiões.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Guias de Integração com Avatares

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e personalizados para novos contratados usando avatares de IA e ferramentas intuitivas, garantindo uma experiência de boas-vindas consistente e profissional.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu guia de integração.
2
Step 2
Crie Vídeo a partir de Roteiro
Transforme seu conteúdo de integração escrito diretamente em vídeo usando nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Aumente o alcance e a acessibilidade do seu vídeo adicionando automaticamente legendas abrangentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração com IA e exporte facilmente em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale e Padronize o Treinamento de Integração

Produza eficientemente uma biblioteca consistente de vídeos de integração para todos os novos contratados, garantindo uma introdução uniforme e de alta qualidade à empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a experiência de integração para novos contratados?

A HeyGen permite que as equipes de RH criem experiências de vídeo envolventes usando avatares de IA para novos contratados, transformando vídeos de integração tradicionais. Esta plataforma de criação de vídeos com IA ajuda a personalizar o conteúdo, tornando o processo de integração mais impactante e memorável.

O que torna a HeyGen uma plataforma eficaz de criação de vídeos com IA para equipes de RH?

A HeyGen capacita as equipes de RH a automatizar o treinamento de integração com avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo, garantindo consistência de marca. Sua plataforma intuitiva torna a criação de vídeos a partir de roteiros eficiente, economizando tempo e recursos significativos.

A HeyGen pode personalizar avatares de IA e personalizar conteúdo para diversas necessidades de integração?

Sim, a HeyGen oferece personalização flexível de avatares, permitindo que você adapte avatares de IA e personalize o conteúdo para atender a requisitos específicos de integração para várias funções ou forças de trabalho globais. Isso garante uma experiência consistente, mas personalizada, em toda a organização.

A HeyGen suporta múltiplos idiomas para forças de trabalho globais em vídeos de integração com IA?

Absolutamente. A HeyGen suporta a tradução de vídeos e a geração de fala natural em vários idiomas, tornando-a ideal para criar vídeos de integração com IA inclusivos para forças de trabalho globais. Ela também oferece legendas automáticas para maior acessibilidade.

