Criador de Guias de Integração com Avatares: Otimize o Treinamento de Funcionários
Automatize e personalize a integração de novos contratados com avatares de IA envolventes, garantindo uma experiência de treinamento consistente e profissional.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Descubra como automatizar o treinamento de integração com um vídeo dinâmico e informativo de 60 segundos, alimentado por IA, para pequenos empresários, usando gráficos animados envolventes, um tom amigável e o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente guias abrangentes para novos contratados.
Imagine um vídeo polido e personalizado de 30 segundos voltado para treinadores corporativos, projetado para personalizar o conteúdo para a integração de funcionários, apresentando avatares de IA diversos, fala natural e aproveitando a personalização flexível de avatares da HeyGen para fazer com que novos membros da equipe se sintam verdadeiramente bem-vindos.
Melhore as experiências de vídeo envolventes de sua força de trabalho global com um vídeo inclusivo e profissional de 90 segundos para corporações internacionais, demonstrando capacidades multilíngues, branding consistente e utilizando a geração de narração da HeyGen para tradução perfeita e comunicação clara entre diferentes regiões.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Guias de Integração Rapidamente com Avatares de IA.
Gere vídeos de integração profissionais e consistentes rapidamente, transformando roteiros em conteúdo envolvente com avatares alimentados por IA.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Melhore a experiência de integração com conteúdo de vídeo de IA envolvente, levando a uma melhor compreensão e taxas de retenção mais altas para novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a experiência de integração para novos contratados?
A HeyGen permite que as equipes de RH criem experiências de vídeo envolventes usando avatares de IA para novos contratados, transformando vídeos de integração tradicionais. Esta plataforma de criação de vídeos com IA ajuda a personalizar o conteúdo, tornando o processo de integração mais impactante e memorável.
O que torna a HeyGen uma plataforma eficaz de criação de vídeos com IA para equipes de RH?
A HeyGen capacita as equipes de RH a automatizar o treinamento de integração com avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo, garantindo consistência de marca. Sua plataforma intuitiva torna a criação de vídeos a partir de roteiros eficiente, economizando tempo e recursos significativos.
A HeyGen pode personalizar avatares de IA e personalizar conteúdo para diversas necessidades de integração?
Sim, a HeyGen oferece personalização flexível de avatares, permitindo que você adapte avatares de IA e personalize o conteúdo para atender a requisitos específicos de integração para várias funções ou forças de trabalho globais. Isso garante uma experiência consistente, mas personalizada, em toda a organização.
A HeyGen suporta múltiplos idiomas para forças de trabalho globais em vídeos de integração com IA?
Absolutamente. A HeyGen suporta a tradução de vídeos e a geração de fala natural em vários idiomas, tornando-a ideal para criar vídeos de integração com IA inclusivos para forças de trabalho globais. Ela também oferece legendas automáticas para maior acessibilidade.