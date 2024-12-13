Gerador de Guia de Integração com Avatar: Otimize o Treinamento

Crie vídeos de integração envolventes para novos contratados com avatares de IA, melhorando a retenção de funcionários sem esforço.

É necessário um vídeo explicativo de 60 segundos para profissionais de RH, ilustrando como o Gerador de Vídeos de Integração com Avatar revoluciona a integração de novos funcionários. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, apresentando um avatar de IA amigável explicando os benefícios, complementado por uma narração confiante e clara. Este vídeo demonstrará efetivamente o poder dos avatares de IA da HeyGen em criar primeiras impressões consistentes e envolventes para novos contratados.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos voltado para gerentes de L&D, ilustrando como avatares de IA podem transformar a entrega de treinamentos essenciais para novos contratados. O estilo visual deve ser moderno e interativo, usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente cenas dinâmicas que destacam informações-chave de integração, acompanhadas por uma narração profissional e amigável. Isso capacita os gerentes a criar treinamentos eficazes para funcionários rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Destacando a simplicidade de criar vídeos de integração atraentes, uma peça promocional de 30 segundos deve ser direcionada a pequenos empresários. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, utilizando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para demonstrar a rápida criação de conteúdo, apoiada por uma narração animada e encorajadora. Este vídeo visa mostrar como é fácil melhorar a retenção de funcionários com conteúdo de nível profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo demonstrativo conciso de 60 segundos para profissionais de RH e departamentos de L&D, mostrando a eficiência do gerador de vídeos de IA da HeyGen para programas de treinamento de funcionários em escala. O estilo visual e de áudio deve ser altamente polido e informativo, apresentando diversos avatares de IA entregando conteúdo com geração de narração impecável, transmitindo informações complexas de forma eficaz. Isso demonstra como a tecnologia avançada de texto-para-vídeo simplifica a produção de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Guia de Integração com Avatar

Otimize a experiência de seus novos contratados com vídeos de integração envolventes impulsionados por IA, tornando informações complexas claras e memoráveis para cada funcionário.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Integração
Comece inserindo seu roteiro. Selecione entre uma variedade de avatares de IA para ser o rosto profissional e amigável do seu guia de integração, proporcionando uma introdução atraente para novos contratados.
2
Step 2
Personalize com Modelos e Branding
Selecione entre uma variedade de modelos personalizáveis para estruturar rapidamente seu vídeo de integração. Personalize ainda mais adicionando a identidade visual da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir uma identidade visual consistente.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Utilize a geração avançada de narrações para dar vida ao seu roteiro com áudio de som natural. Melhore a acessibilidade e a compreensão para todos os funcionários adicionando facilmente legendas e subtítulos automáticos ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Novos Contratados
Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seus vídeos de integração profissional usando redimensionamento flexível de proporção de aspecto. Compartilhe seu guia em várias plataformas para dar boas-vindas e informar efetivamente seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Impactantes

.

Gere conteúdo de vídeo inspirador e motivacional para comunicar efetivamente os valores da empresa e fomentar um ambiente positivo e acolhedor para novos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para transformar sua integração de funcionários. Crie vídeos de integração envolventes de forma eficiente, garantindo que os novos contratados recebam treinamento abrangente e consistente desde o primeiro dia.

Quais opções de personalização estão disponíveis para Vídeos de Integração com Avatar na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para suas necessidades de Gerador de Vídeos de Integração com Avatar. Utilize nossos modelos personalizáveis, incorpore seus controles de marca, como logotipos e cores, e integre sua própria mídia para personalizar todos os aspectos do conteúdo de treinamento de seus funcionários.

Como os profissionais de RH se beneficiam da criação de vídeos de integração da HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para profissionais de RH e gerentes de L&D por meio de seu gerador de vídeos de IA intuitivo. Converta facilmente texto em vídeo com geração de narração natural, reduzindo significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente gastos na produção de materiais de treinamento de funcionários de alta qualidade.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA ideal para treinamento consistente de funcionários em toda a organização?

A HeyGen garante consistência no treinamento de funcionários ao utilizar avatares de IA robustos e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso permite que os profissionais de RH gerem rapidamente vídeos e guias de integração uniformes, oferecendo uma experiência padronizada para todos os novos contratados de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo