Direcionado a equipes de RH, este vídeo vibrante de 45 segundos deve mostrar a criação sem esforço de um "criador de checklist de onboarding com IA" usando HeyGen. O estilo visual deve ser moderno e energético, empregando cortes rápidos e transições dinâmicas, enquanto uma narração animada e profissional conduz a narrativa. Ele demonstrará o poder do "Texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente conteúdo envolvente, completo com diversos "avatares de IA" explicando cada etapa do processo de integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo amigável e instrutivo de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, ilustrando como "vídeos de onboarding" impulsionados por HeyGen podem revolucionar a experiência para "novos contratados". O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, talvez apresentando elementos animados ao lado de filmagens reais, com uma "geração de narração" reconfortante e clara. Destaque como "Modelos e cenas" simplificam o processo de criação, permitindo que os usuários produzam facilmente conteúdo de qualidade profissional que faz com que novos funcionários se sintam bem-vindos e informados desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 2
Para profissionais de RH e L&D de empresas, projete um vídeo elegante de 30 segundos para destacar a personalização sofisticada de "avatares de IA" dentro do HeyGen, permitindo "customização específica para funções" para qualquer checklist de onboarding. Visualmente, busque um visual altamente profissional com gráficos limpos e animações suaves, sublinhado por música de fundo sofisticada e uma voz confiante e autoritária. O vídeo deve demonstrar como "Redimensionamento de proporção e exportações" garante que esses vídeos personalizados mantenham fidelidade perfeita em todas as plataformas internas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de RH que buscam eficiência, ilustrando como o HeyGen facilita o "onboarding visual" para uma "lista de tarefas abrangente". O estilo visual deve ser claro, energético e visualmente rico, incorporando uma variedade de filmagens B-roll e texto vibrante na tela, com música de fundo envolvente e informativa. Mostre como a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" enriquece o conteúdo e como "Legendas/legendas" garantem acessibilidade e clareza para cada novo contratado.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Checklist de Onboarding com Avatar

Simplifique o processo de integração de funcionários criando checklists envolventes e personalizados com avatares de IA, garantindo que novos contratados tenham um guia visual e abrangente.

1
Step 1
Crie Seu Checklist de Onboarding
Comece construindo uma lista abrangente de tarefas para seus novos contratados. Utilize um "modelo de checklist" pré-construído ou projete um personalizado para estruturar efetivamente a jornada de onboarding.
2
Step 2
Selecione e Personalize Seu Avatar de IA
Enriqueça seu checklist com um guia virtual envolvente. Escolha a partir de uma galeria diversificada de "avatares de IA" e personalize sua aparência e voz para representar perfeitamente sua marca.
3
Step 3
Adicione Roteiros para Explicações em Vídeo
Para cada etapa do seu checklist, forneça um roteiro. Nossa plataforma então usará "Texto para vídeo a partir de roteiro" para criar "vídeos de onboarding" claros e envolventes, transformando tarefas estáticas em guias visuais dinâmicos.
4
Step 4
Exporte Seu Guia de Onboarding Visual
Conclua exportando seu checklist completo como uma experiência de "Onboarding visual" atraente. Compartilhe este guia personalizado e interativo com seus novos contratados para um início tranquilo e memorável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens de Boas-Vindas Acolhedoras

Utilize avatares de IA para entregar mensagens de boas-vindas inspiradoras e introduzir a cultura da empresa, promovendo um início positivo para novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar experiências de onboarding visual envolventes?

O HeyGen permite que equipes de RH criem vídeos de onboarding visualmente atraentes para novos contratados usando avatares de IA personalizáveis e texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso transforma o processo de integração de funcionários em uma experiência de onboarding visual dinâmica e memorável.

Qual é o papel dos vídeos impulsionados por IA em um criador de checklist de onboarding com IA?

O HeyGen integra vídeos impulsionados por IA diretamente em seu checklist de onboarding, transformando listas estáticas em guias visuais interativos e informativos. Isso simplifica a entrega de informações e tarefas essenciais para novos contratados dentro de uma lista de tarefas abrangente.

Posso personalizar vídeos de onboarding e avatares de IA com a identidade da minha marca?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você personalize avatares de IA, modelos e cenas com o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante uma experiência de marca consistente e profissional durante todo o onboarding de funcionários.

Como o HeyGen simplifica a criação de um checklist de onboarding abrangente?

A plataforma intuitiva de criação de vídeos do HeyGen ajuda você a construir facilmente um checklist de onboarding envolvente, transformando suas listas de tarefas em vídeos dinâmicos. Ela simplifica o processo, tornando fácil criar orientações claras e passo a passo para novos contratados.

