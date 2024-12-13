Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, direcionado a departamentos de RH e equipes de aquisição de talentos, mostrando como criar vídeos de integração personalizados com IA que refletem a marca personalizada da sua empresa. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, apresentando avatares de IA diversos guiando os novos funcionários em seus primeiros passos, acompanhados por uma narração clara e amigável. Utilize os avatares de IA da HeyGen e os ricos Modelos & cenas para simplificar esse processo, fazendo com que cada novo funcionário se sinta valorizado desde o primeiro dia.

