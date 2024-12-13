Gerador de Lista de Verificação de Integração com Avatar: Otimize Novos Contratados

Crie planos de integração envolventes e personalizados para novos contratados. Nossos avatares de IA automatizam o treinamento, tornando a integração de funcionários perfeita.

Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, direcionado a departamentos de RH e equipes de aquisição de talentos, mostrando como criar vídeos de integração personalizados com IA que refletem a marca personalizada da sua empresa. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, apresentando avatares de IA diversos guiando os novos funcionários em seus primeiros passos, acompanhados por uma narração clara e amigável. Utilize os avatares de IA da HeyGen e os ricos Modelos & cenas para simplificar esse processo, fazendo com que cada novo funcionário se sinta valorizado desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos para profissionais de RH e gerentes de equipe, detalhando como aproveitar um gerador de lista de verificação de integração para criar planos de integração personalizados. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e limpo, com um narrador amigável e informativo, guiando os espectadores pelos passos de geração de uma lista de verificação personalizada. Destaque a simplicidade de usar o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro e sua poderosa geração de Narração para produzir rapidamente esses guias essenciais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para especialistas em Aprendizagem & Desenvolvimento e generalistas de RH, demonstrando como transformar documentos desatualizados em experiências de vídeo envolventes. A estética visual deve ser energética e positiva, apresentando cortes rápidos entre gráficos animados e imagens de arquivo relevantes, tudo ao som de música de fundo animada. Enfatize o amplo suporte da biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e as legendas automáticas para garantir acessibilidade e impacto para seus materiais de integração atualizados.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 90 segundos para pequenos empresários e administradores de RH, ilustrando a facilidade de criar formulários abrangentes de lista de verificação de integração de funcionários usando modelos com tecnologia de IA. Este vídeo precisa de um estilo visual amigável e passo a passo, com uma voz calma e tranquilizadora, guiando os usuários na personalização de suas listas de verificação. Mostre os Modelos & cenas flexíveis da HeyGen e sua capacidade de redimensionamento & exportação de proporção de aspecto, garantindo que o vídeo final fique ótimo em qualquer plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Lista de Verificação de Integração com Avatar

Transforme eficientemente suas listas de verificação de integração em experiências de vídeo envolventes e personalizadas com avatares movidos por IA para uma jornada perfeita de novos contratados.

1
Step 1
Crie Sua Lista de Verificação de Integração
Aproveite os modelos com tecnologia de IA para estruturar sua lista de verificação de integração abrangente sem esforço, detalhando cada tarefa do novo contratado.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem de integração de maneira amigável e profissional.
3
Step 3
Gere Seu Conteúdo de Vídeo
Insira os itens da sua lista de verificação como um roteiro, e nosso recurso de texto-para-vídeo o transformará em um vídeo envolvente completo com uma narração profissional.
4
Step 4
Exporte e Integre Sem Esforço
Baixe seu vídeo de integração com IA concluído em vários formatos e integre-o em seu sistema de RH ou plataformas de integração existentes para uma experiência suave de novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Audiências com Vídeos Motivacionais

Crie vídeos de boas-vindas envolventes com avatares de IA para inspirar novos contratados e transmitir a cultura da empresa de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração com IA envolventes para novos contratados?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de integração com IA altamente envolventes, apresentando avatares de IA realistas a partir de um simples roteiro, transformando conteúdo padrão em experiências cativantes para novos contratados. Isso garante uma jornada de integração memorável e personalizada, aprimorando a integração de funcionários.

A HeyGen oferece suporte a branding personalizado para vídeos de integração de funcionários?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding personalizado, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos em seus modelos com tecnologia de IA para uma experiência de integração de funcionários consistente e profissional. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quais benefícios a HeyGen oferece para automatizar o treinamento de integração?

A HeyGen simplifica significativamente o processo de entrega de treinamento de integração, permitindo a criação rápida e atualizações de conteúdo de vídeo com avatares de IA, levando a planos de integração personalizados mais eficientes e escaláveis. Você pode automatizar a entrega de conteúdo de treinamento de integração, economizando tempo valioso de RH.

A HeyGen pode ajudar na geração ou atualização de materiais de lista de verificação de integração?

Embora a HeyGen se concentre principalmente na criação de vídeos com IA, seus modelos de vídeo versáteis e facilidade de atualização de conteúdo podem complementar seus materiais de lista de verificação de integração existentes, adicionando componentes visuais dinâmicos. Isso torna mais simples atualizar materiais de integração e fornecer explicações em vídeo envolventes para cada etapa.

