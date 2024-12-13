Criador de Assistente de Integração com Avatar: Simplifique a Recepção de Funcionários

Simplifique seus processos de integração com avatares de IA semelhantes a humanos para vídeos de treinamento envolventes e personalizados.

Crie um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e profissionais de L&D, mostrando como avatares de IA podem simplificar os processos de integração. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, com um tom de áudio claro e informativo. Destaque a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar facilmente conteúdo de integração consistente e de alta qualidade, juntamente com o uso de avatares semelhantes a humanos para envolver novos contratados desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 30 segundos projetado para gerentes de produto e equipes de sucesso do cliente, demonstrando como assistentes virtuais podem melhorar as interações iniciais com os clientes. A estética deve ser amigável e prestativa, com um visual limpo e moderno e uma narração acolhedora. Enfatize a geração de narração do HeyGen para criar conversas calorosas e personalizadas, garantindo que seu porta-voz em vídeo guie claramente os usuários através dos recursos do produto ou dúvidas comuns com facilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing atraente de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e especialistas em marketing, ilustrando o poder de um gerador de avatares de IA para criação de conteúdo. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e envolvente, combinado com um áudio animado e persuasivo. Mostre os extensos modelos e cenas do HeyGen e como o suporte de biblioteca de mídia/estoque pode ajudar a produzir rapidamente vídeos de marketing profissionais que capturam a atenção e impulsionam o engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de 50 segundos voltado para empresas globais e criadores de e-learning, ilustrando a integração perfeita do suporte multilíngue para assistentes virtuais. O vídeo deve adotar um estilo visual global e inclusivo e manter um tom de áudio profissional e acessível. Destaque os avatares de IA do HeyGen e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para produzir facilmente vídeos de treinamento em vários idiomas, tornando os processos de integração complexos universalmente compreensíveis.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Assistente de Integração com Avatar

Crie facilmente assistentes virtuais envolventes, alimentados por IA, para simplificar seus processos de integração e melhorar a experiência de novos contratados com interações personalizadas e semelhantes a humanos.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de nossos avatares de IA de alta qualidade para representar sua marca e envolver novos contratados com interações semelhantes a humanos.
2
Step 2
Adicione Seu Script de Integração
Insira seu conteúdo de integração como texto, e nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de script dará vida à mensagem do seu assistente, simplificando os processos de integração.
3
Step 3
Aplique Personalizações e Voz
Aproveite a geração avançada de narração para personalizar a entrega do seu assistente, garantindo apresentações envolventes e interativas adaptadas para conversas personalizadas.
4
Step 4
Exporte Seu Assistente Virtual
Finalize seu assistente de integração com avatar e utilize nossas opções de exportação flexíveis para implantar seus assistentes virtuais de forma contínua em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Experiências de Boas-Vindas Inspiradoras

.

Crie vídeos de boas-vindas motivacionais e envolventes usando avatares de IA para se conectar instantaneamente com novos membros da equipe e transmitir a cultura da empresa.

Como o HeyGen pode melhorar nossos processos de integração com avatares de IA?

O HeyGen permite criar avatares de IA envolventes que atuam como assistentes virtuais, simplificando seus processos de integração ao fornecer informações consistentes e personalizadas. Isso garante uma introdução mais eficiente e impactante para novos funcionários ou clientes.

O que torna o HeyGen um gerador de avatares de IA eficaz para criação de conteúdo diversificado?

O HeyGen é um poderoso gerador de avatares de IA que permite aos usuários produzir rapidamente avatares profissionais semelhantes a humanos para diversas necessidades. Desde capacidades de texto para vídeo até personalização extensiva, ele simplifica a criação de conteúdo para vídeos de marketing, vídeos de treinamento e muito mais.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues para suporte ao cliente global?

Sim, o HeyGen oferece suporte multilíngue robusto, permitindo criar avatares de IA que falam vários idiomas. Essa capacidade é essencial para fornecer suporte ao cliente inclusivo e eficaz ou para expandir seu alcance globalmente.

De que maneiras os avatares de IA do HeyGen podem ser utilizados além dos papéis tradicionais de porta-voz em vídeo?

Os avatares de IA do HeyGen são altamente versáteis, servindo não apenas como porta-vozes de vídeo envolventes, mas também para apresentações interativas, conversas personalizadas e vídeos de marketing dinâmicos. Eles capacitam as empresas a se comunicarem de forma mais eficaz em várias plataformas e a se integrarem com CRM para engajamento direcionado.

