Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo envolvente de 45 segundos voltado para novos contratados em agências criativas, apresentando-lhes o conceito de um 'gerador de assistente de integração de avatar'. Utilize o 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para explicar fluxos de trabalho complexos, apoiado por visuais relevantes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque'. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional, mas acolhedor, acompanhado por uma voz clara e informativa para guiar o público em seus primeiros passos, garantindo uma integração suave e eficiente em seus novos papéis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing conciso de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como 'humanos digitais' podem revolucionar sua presença online. Este vídeo precisa aproveitar os 'avatares de IA' da HeyGen para apresentar recursos do produto com um estilo visual sofisticado e polido, aprimorado por 'Legendas' para acessibilidade em todas as plataformas. O áudio deve ser confiante e persuasivo, focando na capacidade do avatar de engajar o público e entregar 'materiais de marketing' claros de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para equipes de RH e treinadores corporativos, ilustrando como criar 'caminhos de aprendizagem personalizados' usando um 'Agente de Vídeo de IA'. O vídeo deve empregar 'Modelos e cenas' da HeyGen para configurar rapidamente um módulo de treinamento interativo, utilizando 'Geração de narração' para fornecer instruções envolventes. A estética visual deve ser limpa e acessível, tornando informações complexas facilmente digeríveis, com um tom de áudio encorajador e de apoio para motivar os funcionários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Assistente de Integração de Avatar

Simplifique seu processo de integração de funcionários criando assistentes de vídeo envolventes e personalizados com IA, melhorando a experiência de novos contratados e garantindo um início suave.

1
Step 1
Selecione Seu Assistente de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou crie um humano digital personalizado para representar seu assistente de integração, garantindo uma presença profissional e envolvente.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro de Integração
Insira facilmente seu conteúdo de integração e mensagens de boas-vindas. Nossa plataforma usa tecnologia avançada de Texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas palavras com narrações naturais.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Personalize seu assistente de vídeo aplicando os controles de Branding da sua empresa, incluindo logotipos, cores e cenas de fundo, para manter uma identidade corporativa consistente.
4
Step 4
Gere Seu Assistente de Vídeo
Produza seu vídeo final de integração de IA, completo com Legendas automáticas. Exporte facilmente o vídeo em vários formatos de proporção de aspecto para integração perfeita em seus sistemas de RH ou plataformas de compartilhamento.

Casos de Uso

Casos de Uso

Personalize Experiências de Boas-Vindas

Implante um assistente de integração de avatar de IA para entregar mensagens de boas-vindas personalizadas e vídeos inspiradores sobre a cultura da empresa para novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar avatares de IA únicos para meu conteúdo?

A HeyGen capacita os usuários a projetar e personalizar avatares de IA realistas, servindo como humanos digitais ou avatares pessoais para vários projetos criativos. Você pode personalizar seu avatar usando vários recursos e até mesmo enviar suas próprias fotos para gerar uma aparência personalizada.

Que tipo de conteúdo de vídeo criativo posso gerar usando a plataforma da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, gerando conteúdo envolvente como materiais de marketing, vídeos de treinamento ou apresentações interativas. Aproveite modelos pré-construídos, cenas e suporte de biblioteca de mídia para produzir vídeos de qualidade de estúdio de forma eficiente.

A HeyGen oferece suporte à localização de vídeos em vários idiomas para públicos globais?

Absolutamente, a HeyGen facilita o domínio de vários idiomas, permitindo que você localize e duble seu conteúdo com avatares de IA e narrações em mais de 70 idiomas. Essa capacidade garante que suas mensagens personalizadas ressoem efetivamente com diversos públicos globais, aumentando o engajamento dos espectadores.

A HeyGen pode simplificar todo o processo de geração de vídeos para projetos criativos?

Sim, a HeyGen oferece uma solução de geração de vídeo de ponta a ponta, simplificando a criação de conteúdo visual de alta qualidade. Desde a seleção de modelos de avatar personalizáveis até a adição de legendas automáticas e o gerenciamento de redimensionamento de proporção de aspecto, a HeyGen facilita o design de vídeos profissionais.

