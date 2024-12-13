Criador de Vídeos com Narração de Avatar: Crie Vídeos de IA Envolventes

Transforme roteiros em vídeos profissionais de qualidade de estúdio usando nossa poderosa capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo energético de lançamento de produto de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, destacando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com gráficos em movimento vibrantes e transições rápidas, acompanhado por uma trilha sonora contemporânea e animada. Utilize um avatar de IA amigável como porta-voz digital para apresentar os principais benefícios, garantindo que a narração seja clara e entusiástica, para capturar a atenção e gerar interesse na nova oferta.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para estudantes ou novos usuários de um conceito complexo. O vídeo deve adotar uma estética visual limpa e minimalista com infográficos animados e sobreposições de texto fáceis de ler, complementado por uma narração calma e amigável que simplifique o tópico. Esta será uma maneira eficaz de aproveitar um gerador de texto para vídeo de IA, transformando um roteiro detalhado em uma lição visual envolvente, utilizando os modelos prontos da HeyGen para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio envolvente de 15 segundos para redes sociais voltado para um público geral, talvez para uma venda relâmpago ou lembrete de evento. O estilo visual deve ser brilhante e visualmente atraente, com edições rápidas e animações de texto chamativas, acompanhadas por uma música de fundo moderna e cativante. Utilize um avatar de IA falante para entregar a mensagem concisa diretamente, garantindo o uso do recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas como Instagram Reels e TikTok.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo profissional de comunicação interna de 45 segundos para funcionários da empresa, introduzindo uma nova política de RH ou atualização da empresa. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, com gráficos claros e profissionais e animações sutis, com um tom sério, mas acessível. Uma abordagem de criação de vídeo com narração de avatar personalizado deve entregar a mensagem com uma voz autoritária, mas calorosa, aproveitando a geração de narração da HeyGen para garantir áudio consistente e de alta qualidade em todos os anúncios internos.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Narração de Avatar

Transforme facilmente seu texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas que narram sua mensagem com precisão e impacto.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou criando um avatar personalizado para representar sua marca e mensagem.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Cole seu roteiro de texto, e nossa IA gerará automaticamente uma narração com som natural e sincronizará perfeitamente com o avatar escolhido.
3
Step 3
Aprimore Sua Cena
Eleve seu vídeo adicionando visuais de fundo, música e elementos de marca usando nossa rica biblioteca de mídia e modelos.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza seu vídeo de narração de avatar de alta qualidade em vários formatos de proporção e faça o download para compartilhamento imediato em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Aprendizado

.

Entregue conteúdo de treinamento impactante e cursos usando narração de avatar de IA, melhorando o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos de marketing criativos com avatares de IA?

O HeyGen capacita os criadores a produzir vídeos de qualidade de estúdio usando avatares de IA falantes e avatares personalizados, perfeitos para vídeos de marketing envolventes. Seus recursos robustos incluem narrações profissionais e uma ampla gama de modelos, garantindo que seu conteúdo se destaque.

Qual é a principal capacidade do HeyGen como gerador de vídeos de IA?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma texto em vídeo, permitindo que os usuários criem vídeos dinâmicos de avatares de IA a partir de um simples roteiro. Esta plataforma inovadora simplifica a produção de vídeos, tornando-a acessível e eficiente para diversas necessidades de comunicação.

O HeyGen pode criar versões multilíngues de vídeos?

Sim, o HeyGen suporta a criação de versões multilíngues para seus vídeos de avatares de IA, tornando seu conteúdo acessível globalmente. Você pode facilmente gerar narrações em vários idiomas, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo de forma eficaz.

Com que rapidez posso criar um vídeo com narração de avatar usando o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir rapidamente vídeos de narração de avatar de alta qualidade, transformando seu texto em apresentações envolventes com um avatar de IA como porta-voz do vídeo. A interface intuitiva e os modelos prontos para uso agilizam todo o processo de criação, economizando tempo significativo.

