Imagine um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas, onde um avatar de IA amigável e profissional apresenta seu mais recente produto com um estilo visual brilhante e energético, acompanhado por uma música de fundo animada. Este vídeo cativante utiliza os "avatares de IA" e os recursos de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transmitir eficientemente os principais benefícios, tornando ideias complexas simples e envolventes para o público.

Gerar Vídeo