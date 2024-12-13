Gerador de Avatares: Crie Avatares de IA Impressionantes Instantaneamente

Crie instantaneamente vídeos de marketing envolventes e personalizados com seus avatares de IA personalizados, impulsionados pela nossa avançada capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de atualização mensal de produto de 45 segundos, direcionado a profissionais de tecnologia e potenciais clientes, onde um avatar de IA moderno e elegante, com uma narração confiante, apresenta os recursos mais recentes de uma solução de software. O estilo visual é limpo e profissional, com gráficos em movimento envolventes, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para sintetizar a fala e os visuais do avatar de forma perfeita, anunciando novas funcionalidades para um gerador de avatares.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing personalizado de 30 segundos, voltado para proprietários de pequenas empresas que buscam melhorar sua presença nas redes sociais, apresentando um avatar de IA amigável e vibrante explicando uma oferta por tempo limitado. O estilo de áudio é animado e conversacional, e o vídeo utiliza habilmente o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para se adequar a várias plataformas sociais, demonstrando opções criativas de personalização de avatares.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo educacional de 60 segundos, projetado para alunos online e treinamento corporativo interno, apresentando um avatar de vídeo de cabeça falante conhecedor que disseca uma tendência complexa da indústria. O estilo visual é claro e autoritário, com transições bem ritmadas, aprimorado pelas legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, destacando a eficiência da geração de texto para vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de anúncio de serviço ao cliente de 20 segundos, adaptado para clientes existentes que precisam de atualizações rápidas, onde um avatar de IA tranquilizador e eficiente entrega uma breve resposta de FAQ ou alerta de serviço. O estilo de áudio é conciso e amigável, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma representação de marca consistente em todos os pontos de contato com o cliente, fazendo com que a atualização pareça um conteúdo interativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualizações Mensais de Avatar

Produza facilmente vídeos de atualização mensal profissionais usando avatares de IA, transformando texto em conteúdo visual envolvente de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Escolha entre uma variedade de avatares de IA ou projete sua persona digital única, depois simplesmente cole seu roteiro de atualização mensal para iniciar o processo de geração de texto para vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Aprimore seu vídeo selecionando entre vários modelos e cenas, garantindo que sua atualização mensal esteja alinhada com a estética e a mensagem da sua marca.
3
Step 3
Gere e Refine o Áudio
Gere áudio com som natural para seu avatar usando geração avançada de narração, garantindo clareza e tom que combinam perfeitamente com sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Exporte seu vídeo de atualização mensal concluído, escolhendo a proporção e resolução desejadas, pronto para compartilhamento perfeito em todos os seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna e o Treinamento

.

Melhore o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento com atualizações de vídeo regulares e envolventes impulsionadas por IA para treinamento e comunicação interna.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing personalizados?

A HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de marketing personalizados aproveitando a tecnologia de avatares de IA, transformando roteiros em conteúdo visual envolvente. Isso simplifica a criação de apresentações de vídeo diversificadas e impactantes para várias campanhas.

A HeyGen pode produzir vídeos de cabeça falante de alta qualidade com avatares de IA realistas?

Sim, a HeyGen é especializada na criação de vídeos de cabeça falante de qualidade de estúdio, apresentando avatares de IA realistas com fala natural e sincronização labial precisa. Nossa tecnologia avançada garante apresentações de vídeo profissionais e envolventes para qualquer finalidade.

Quais controles de branding estão disponíveis para personalizar avatares de IA e vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize avatares de IA e modelos de vídeo para manter a consistência da marca. Você pode integrar logotipos, esquemas de cores específicos e selecionar entre diversos avatares para alinhar com a identidade da sua marca.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para geração de texto para vídeo?

A HeyGen acelera a geração de texto para vídeo, permitindo que as empresas criem conteúdo de vídeo profissional para apresentações e redes sociais de forma rápida e econômica. Essa capacidade permite escalar a produção de vídeo sem comprometer a qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo