Gerador de Microlearning com Avatar: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Aumente a retenção de conhecimento com lições envolventes e em pequenos pedaços, facilmente criadas usando nossos avatares de IA avançados.

Crie um vídeo educacional de 1 minuto para profissionais de L&D, detalhando a eficiência técnica de um gerador de microlearning com avatar para criação rápida de conteúdo. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional transmitindo informações claras em um estilo visual corporativo e limpo, demonstrando como os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen agilizam o desenvolvimento de módulos prontos para integração em LMS.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 45 segundos para designers instrucionais, demonstrando como o HeyGen facilita a rápida conversão de 'texto para vídeo a partir de roteiro', enfatizando a integração perfeita de sua funcionalidade de legendas/captions. Utilize um estilo visual dinâmico e instrucional com exemplos claros na tela, destacando como essa capacidade técnica apoia a criação rápida de 'pacotes SCORM' e garante acessibilidade através de legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma demonstração de 1 minuto e 30 segundos para gerentes de treinamento globais, ilustrando os benefícios técnicos do recurso de 'suporte multilíngue' do HeyGen para escalar 'vídeos de treinamento' em equipes diversas. O estilo visual deve ser profissional e com tema global, apresentando diferentes avatares de IA transmitindo conteúdo em vários idiomas através de geração de narração perfeita, enfatizando a eficiência da plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma apresentação de 1 minuto para criadores de conteúdo de e-learning, demonstrando como o 'suporte de biblioteca de mídia/estoque' do HeyGen combinado com 'Templates e cenas' pode elevar 'lições em pequenos pedaços' a vídeos de alto impacto em 'qualidade 4K'. O estilo visual deve ser nítido e envolvente, apresentando filmagens dinâmicas de estoque e templates profissionais que destacam a facilidade técnica de produzir conteúdo de microlearning polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Microlearning com Avatar

Produza rapidamente conteúdo de aprendizado envolvente e em pequenos pedaços usando avatares de IA avançados e ferramentas intuitivas para melhorar a retenção de conhecimento.

Step 1
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar seus instrutores ou personagens. Este recurso poderoso permite que você crie conteúdo de microlearning envolvente sem a necessidade de apresentadores reais.
Step 2
Insira Seu Roteiro
Digite ou cole seu conteúdo de treinamento. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro animará automaticamente o avatar escolhido para transmitir sua mensagem, transformando seu texto em lições visuais atraentes.
Step 3
Aprimore com Branding
Mantenha a identidade de marca consistente utilizando controles de branding. Adicione facilmente o logotipo da sua empresa, cores preferidas e outros elementos visuais para alinhar seus vídeos de microlearning com o estilo corporativo.
Step 4
Gere e Publique Seu Vídeo
Produza seu vídeo final de microlearning com facilidade. Inclua automaticamente legendas para aumentar a acessibilidade e a retenção de conhecimento, tornando suas lições em pequenos pedaços prontas para serem compartilhadas em qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie rapidamente clipes de vídeo de microlearning envolventes

Produza rapidamente vídeos de microlearning curtos e cativantes com IA, perfeitos para atualizações rápidas de habilidades ou conceitos introdutórios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA a partir de um roteiro?

O HeyGen permite que os usuários convertam facilmente roteiros de texto em vídeo usando tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Você pode criar conteúdo envolvente com avatares de IA, geração precisa de narração e legendas automáticas, agilizando seu processo de produção.

Posso personalizar os avatares de IA e elementos visuais no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você personalize avatares de IA e elementos de vídeo para manter a consistência da marca. Você também pode utilizar nossa robusta biblioteca de mídia para aprimorar seus vídeos gerados por IA.

Que suporte multilíngue o HeyGen oferece para conteúdo global?

O HeyGen suporta a criação de conteúdo em vários idiomas para ajudá-lo a alcançar um público global de forma eficaz. Nossa plataforma possui suporte multilíngue avançado, incluindo legendas automáticas e diversas opções de narração de IA, garantindo ampla acessibilidade para seus vídeos de microlearning de IA.

O HeyGen suporta exportações de vídeo de alta qualidade e integração com LMS?

Sim, o HeyGen garante uma saída profissional ao suportar vídeos em qualidade 4K para experiências visuais nítidas. Você também pode otimizar seus vídeos com redimensionamento de proporção de aspecto e facilitar a distribuição perfeita com integração LMS, tornando o HeyGen uma ferramenta de vídeo de IA abrangente para aprendizado e desenvolvimento.

