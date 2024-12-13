Crie um vídeo de 45 segundos utilizando os avatares de IA da HeyGen para aumentar a conscientização e desmantelar estigmas comuns sobre saúde mental, especificamente direcionado a jovens adultos nas redes sociais. O estilo visual deve ser empático e acolhedor, apresentando avatares de IA diversos em cenários cotidianos e relacionáveis, com iluminação suave, complementado por uma narração calmante e encorajadora gerada através da capacidade de geração de narração da HeyGen, garantindo uma mensagem reconfortante e acessível.

Gerar Vídeo