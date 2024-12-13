Crie um vídeo explicativo de 30 segundos sobre dispositivos médicos direcionado a representantes de vendas e equipes de marketing de dispositivos médicos, apresentando um avatar de IA como um apresentador conhecedor. O estilo visual deve ser profissional e limpo, enquanto o áudio deve ter um tom autoritário, mas envolvente. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar perfeitamente o diálogo do apresentador a partir do seu conteúdo escrito.

