Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos projetado para profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, para simplificar procedimentos médicos complexos ou funcionalidades de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, informativo e tranquilizador, usando gráficos fáceis de entender. Aproveite os extensos Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa envolvente sem começar do zero.
Produza um vídeo de 60 segundos demonstrando um processo de geração de vídeo de ponta a ponta para uma nova ferramenta de diagnóstico, especificamente para educadores médicos e treinadores corporativos na indústria farmacêutica. O vídeo deve adotar um estilo visual educacional e abrangente, complementado por uma narração profissional e articulada, aprimorada com Legendas/captions na tela. Garanta uma geração de Narração de alta qualidade para fornecer instruções e explicações claras.
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para fundadores de startups e inovadores no espaço de tecnologia médica para apresentar seus conceitos iniciais de produtos, utilizando a criação de vídeo nativa de prompt. O estilo visual deve ser inovador e visualmente rico, incorporando filmagens de arquivo, com uma voz energética e confiante guiando o público. Utilize a biblioteca de Mídia/apoio de estoque do HeyGen para encontrar visuais relevantes e seu recurso de redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas de apresentação.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique Tópicos Médicos Complexos.
Gere vídeos explicativos precisos de dispositivos médicos usando avatares de IA para comunicar claramente conceitos intrincados e melhorar a educação em saúde.
Aumente o Treinamento de Dispositivos Médicos.
Crie vídeos de treinamento envolventes com tecnologia de IA para dispositivos médicos, melhorando a compreensão, o engajamento e a retenção do usuário para procedimentos críticos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA envolventes?
O motor criativo do HeyGen permite que os usuários transformem roteiros em vídeos de IA envolventes sem esforço. Com uma ampla seleção de Modelos & cenas e avatares de IA realistas, ele simplifica o processo de geração de vídeo de ponta a ponta de texto-para-vídeo.
O HeyGen pode personalizar vídeos explicativos para corresponder a identidades de marca específicas?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários incorporem seus logotipos e cores de marca. Isso garante que cada vídeo explicativo entregue mensagens personalizadas com visuais vibrantes, perfeitamente alinhados com o estilo único da sua marca.
Quais capacidades o HeyGen oferece para criar vídeos de IA multilíngues?
O HeyGen suporta a criação de vídeos de IA multilíngues por meio de tecnologia avançada de voz de IA e geração robusta de narração. Ele também inclui Legendas/captions automáticas, tornando simples a produção de conteúdo para diversos públicos globais.
Como o HeyGen pode transformar conteúdos existentes como PDFs e PPTs em apresentações de vídeo dinâmicas?
O HeyGen oferece recursos inovadores para converter PDFs ou PPTs existentes em apresentações de vídeo dinâmicas. Essa capacidade, combinada com a criação de vídeo nativa de prompt, permite o desenvolvimento rápido de vários conteúdos, incluindo vídeos de demonstração de produtos e vídeos de treinamento envolventes.