Gerador de Vídeos Explicativos de Dispositivos Médicos com Avatar

Aproveite nossos avatares de IA para simplificar o treinamento complexo de dispositivos médicos e aumentar as vendas com vídeos explicativos envolventes.

Crie um vídeo explicativo de 30 segundos sobre dispositivos médicos direcionado a representantes de vendas e equipes de marketing de dispositivos médicos, apresentando um avatar de IA como um apresentador conhecedor. O estilo visual deve ser profissional e limpo, enquanto o áudio deve ter um tom autoritário, mas envolvente. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar perfeitamente o diálogo do apresentador a partir do seu conteúdo escrito.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos projetado para profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, para simplificar procedimentos médicos complexos ou funcionalidades de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, informativo e tranquilizador, usando gráficos fáceis de entender. Aproveite os extensos Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa envolvente sem começar do zero.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos demonstrando um processo de geração de vídeo de ponta a ponta para uma nova ferramenta de diagnóstico, especificamente para educadores médicos e treinadores corporativos na indústria farmacêutica. O vídeo deve adotar um estilo visual educacional e abrangente, complementado por uma narração profissional e articulada, aprimorada com Legendas/captions na tela. Garanta uma geração de Narração de alta qualidade para fornecer instruções e explicações claras.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para fundadores de startups e inovadores no espaço de tecnologia médica para apresentar seus conceitos iniciais de produtos, utilizando a criação de vídeo nativa de prompt. O estilo visual deve ser inovador e visualmente rico, incorporando filmagens de arquivo, com uma voz energética e confiante guiando o público. Utilize a biblioteca de Mídia/apoio de estoque do HeyGen para encontrar visuais relevantes e seu recurso de redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas de apresentação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Dispositivos Médicos com Avatar

Crie facilmente vídeos explicativos de dispositivos médicos envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, transformando informações complexas em conteúdo claro e atraente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua explicação detalhada para o dispositivo médico. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro usa essa base para construir seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma galeria diversificada de avatares de IA para servir como seu apresentador. Isso envolverá visualmente seu público e transmitirá sua mensagem de forma clara.
3
Step 3
Adicione Mídia e Cenas
Enriqueça seu vídeo explicativo de dispositivo médico integrando Modelos & cenas relevantes, juntamente com visuais de apoio de nossa extensa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Gere e Exporte
Uma vez satisfeito, gere seu vídeo explicativo final. Nossa plataforma garante uma geração de vídeo de ponta a ponta sem interrupções, pronta para qualquer plataforma ou finalidade de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere o Marketing de Dispositivos Médicos

.

Produza rapidamente vídeos de demonstração de produtos e explicativos de alto impacto com IA para apresentar efetivamente dispositivos médicos e impulsionar os esforços de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA envolventes?

O motor criativo do HeyGen permite que os usuários transformem roteiros em vídeos de IA envolventes sem esforço. Com uma ampla seleção de Modelos & cenas e avatares de IA realistas, ele simplifica o processo de geração de vídeo de ponta a ponta de texto-para-vídeo.

O HeyGen pode personalizar vídeos explicativos para corresponder a identidades de marca específicas?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários incorporem seus logotipos e cores de marca. Isso garante que cada vídeo explicativo entregue mensagens personalizadas com visuais vibrantes, perfeitamente alinhados com o estilo único da sua marca.

Quais capacidades o HeyGen oferece para criar vídeos de IA multilíngues?

O HeyGen suporta a criação de vídeos de IA multilíngues por meio de tecnologia avançada de voz de IA e geração robusta de narração. Ele também inclui Legendas/captions automáticas, tornando simples a produção de conteúdo para diversos públicos globais.

Como o HeyGen pode transformar conteúdos existentes como PDFs e PPTs em apresentações de vídeo dinâmicas?

O HeyGen oferece recursos inovadores para converter PDFs ou PPTs existentes em apresentações de vídeo dinâmicas. Essa capacidade, combinada com a criação de vídeo nativa de prompt, permite o desenvolvimento rápido de vários conteúdos, incluindo vídeos de demonstração de produtos e vídeos de treinamento envolventes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo