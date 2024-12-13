Criador de Vídeos de Marketing com Avatar: Crie Vídeos de IA Envolventes

Transforme suas ideias em vídeos de marketing atraentes instantaneamente usando nosso poderoso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo explicativo de produto de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing B2B, mostrando como um criador de vídeos de marketing com avatar pode simplificar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando gráficos nítidos para destacar os principais benefícios, acompanhado por uma narração confiante e amigável gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, apresentando um avatar de IA diversificado para transmitir a mensagem de forma clara e eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um conteúdo envolvente de 30 segundos para redes sociais, direcionado a gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo, ilustrando a facilidade de gerar vídeos de marketing curtos e impactantes. O estilo visual deve ser dinâmico, colorido e acelerado, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para uma configuração rápida, com música de fundo animada e legendas proeminentes para maximizar a acessibilidade e o engajamento em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo informativo de 60 segundos para blogueiros e educadores, demonstrando como eles podem transformar artigos escritos em conteúdo de vídeo envolvente usando um gerador de vídeo de IA. O estilo visual deve ser minimalista e direto, focando no avatar personalizado falando na tela, com o roteiro fornecido via recurso de Texto para vídeo do HeyGen para garantir uma entrega perfeita e apresentação profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional elegante de 40 segundos para agências de marketing digital e equipes empresariais, destacando a versatilidade dos avatares de IA do HeyGen para campanhas globais diversas. O estilo visual deve ser moderno e apresentar uma montagem rápida de diferentes avatares de IA em vários cenários, aprimorada pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para cenários ricos, demonstrando o poder da tecnologia de gerador de avatar de IA para representar qualquer identidade de marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing com Avatar

Crie vídeos de marketing envolventes com avatares de IA e poderosas ferramentas de criação de vídeo, transformando texto em conteúdo cativante para seu público.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie seu avatar personalizado para representar sua marca em seus vídeos de marketing.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro de Marketing
Insira sua mensagem de marketing, e nossa plataforma converterá seu texto em narrações com som natural usando tecnologia avançada de texto para vídeo.
3
Step 3
Aprimore com Branding e Modelos
Utilize modelos profissionais, adicione elementos de sua marca e incorpore mídia de nossa biblioteca para aperfeiçoar o apelo visual do seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com um único clique, gere seu vídeo de marketing de alta qualidade, pronto para várias plataformas, tornando a criação de vídeos sem complicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva depoimentos em vídeo envolventes com avatares de IA, construindo confiança e credibilidade ao mostrar efetivamente os triunfos e experiências positivas dos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita os profissionais de marketing a criar vídeos de marketing atraentes com facilidade. Ao aproveitar avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode produzir conteúdo profissional e envolvente que captura a atenção do seu público.

O HeyGen suporta a criação de avatares de IA personalizados?

Sim, o HeyGen oferece recursos avançados para a criação de avatares personalizados, permitindo que você desenvolva representações digitais únicas para sua marca. Essa capacidade garante que seu conteúdo de vídeo seja distinto e ressoe com sua mensagem específica.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

O HeyGen fornece um conjunto robusto de ferramentas de criação de vídeo, incluindo conversão de texto para vídeo sem interrupções e uma ampla gama de modelos. Esses recursos permitem a geração rápida de conteúdo e simplificam seu fluxo de trabalho de produção.

Posso usar o HeyGen para gerar conteúdo para redes sociais?

Absolutamente. O gerador de vídeos de IA do HeyGen é otimizado para produzir conteúdo dinâmico para redes sociais, tornando simples a criação de vídeos envolventes para várias plataformas. Isso ajuda a manter uma forte presença online e a se conectar efetivamente com seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo