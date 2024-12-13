Impulsione o Marketing com Nosso Gerador de Vídeo de Marketing com Avatar

Produza rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade usando nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para conteúdo dinâmico.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas lançando um novo produto digital. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional e realista, destacando os principais benefícios e chamadas para ação, mantendo um estilo visual moderno e energético com uma narração clara e envolvente. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro para produzir eficientemente este anúncio impactante para sua solução de 'gerador de vídeo de marketing com avatar'.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um conteúdo dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a profissionais de marketing em redes sociais que buscam aumentar o engajamento. O vídeo deve ser visualmente atraente com cortes rápidos, música de fundo animada e texto em negrito na tela, demonstrando como é fácil criar campanhas cativantes. Aproveite os extensos Modelos & cenas da HeyGen e o redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para adaptar rapidamente esta vitrine de 'Modelos de Vídeo' de alta energia em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo, mas amigável, de 60 segundos para startups de tecnologia introduzindo um novo recurso SaaS. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um tom acessível na narração e legendas sincronizadas para garantir clareza. Enfatize a facilidade de criar vídeos de 'Avatar Personalizado' usando os recursos de Geração de Narração e Legendas/legendas da HeyGen para explicar conceitos complexos de maneira acessível, mostrando o poder de um 'Gerador de Vídeo de IA'.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional inspirador de 20 segundos projetado para criadores de cursos online que buscam atrair mais alunos. O vídeo precisa de visuais vibrantes, uma mensagem encorajadora entregue por um avatar de IA dinâmico e música de fundo sutil para criar um clima otimista. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e suas ferramentas intuitivas de Criação de Avatar de IA para gerar esta peça envolvente, provando que a tecnologia 'Gerador de Texto para Vídeo de IA' torna a produção de vídeo sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Marketing com Avatar

Crie facilmente vídeos de marketing envolventes com avatares de IA realistas e ferramentas de edição poderosas, transformando sua mensagem em conteúdo atraente.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas ou crie um personalizado para representar sua marca. Nosso Gerador de Avatar de IA dá vida ao seu porta-voz digital.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro de Marketing
Basta colar seu roteiro de marketing, e nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro sincronizará o discurso do avatar de IA com narrações de som natural.
3
Step 3
Refine com o Editor de Vídeo de IA
Aprimore seu vídeo com nosso Editor de Vídeo de IA intuitivo. Personalize fundos, adicione elementos de marca e incorpore mídia de nossa biblioteca abrangente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo de marketing esteja perfeito, utilize nosso recurso de redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para gerá-lo em formatos otimizados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Depoimentos de Clientes Cativantes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos poderosos de avatar de IA que constroem confiança e demonstram valor de forma eficaz para potenciais clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a geração de vídeos criativos de marketing?

O avançado Gerador de Vídeo de IA da HeyGen capacita você a produzir vídeos de marketing com avatar envolventes com Avatares de IA realistas. Transforme facilmente seus conceitos criativos em conteúdo impactante projetado para capturar a atenção do público e impulsionar campanhas de sucesso.

Posso desenvolver Avatares de IA personalizados com o HeyGen para minha marca?

Sim, o HeyGen oferece suporte à Criação Avançada de Avatares de IA, permitindo que você projete e personalize Atores de IA únicos que incorporam perfeitamente a identidade ou mensagem específica da sua marca. Este recurso oferece flexibilidade incomparável para gerar um rosto que se encaixa na sua visão criativa.

Que tipo de conteúdo diversificado o Gerador de Vídeo de IA da HeyGen pode me ajudar a criar?

O poderoso Gerador de Vídeo de IA da HeyGen é versátil, permitindo a criação de uma ampla gama de conteúdos criativos, incluindo conteúdo dinâmico para redes sociais, vídeos de produtos cativantes e animações explicativas envolventes. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo e adicione narrações profissionais para resultados polidos e de alta qualidade.

O HeyGen oferece um Gerador de Texto para Vídeo de IA para produção eficiente de conteúdo?

Absolutamente, o HeyGen possui um Gerador de Texto para Vídeo de IA intuitivo que transforma perfeitamente seus roteiros escritos em conteúdo de vídeo envolvente. Nosso sofisticado Editor de Vídeo de IA simplifica todo o processo de produção, tornando a criação de vídeos de alta qualidade acessível e eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo