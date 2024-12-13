Criador de Treinamento de Segurança com Avatar: Aumente a Segurança no Trabalho com IA

Crie vídeos de treinamento de segurança no trabalho envolventes com avatares de IA, garantindo qualidade profissional e maior engajamento dos aprendizes.

Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a novos funcionários da linha de fabricação, focando em procedimentos essenciais de treinamento de segurança no trabalho. O estilo visual deve ser realista e profissional, apresentando avatares de IA demonstrando o manuseio adequado de equipamentos, acompanhado por uma narração clara e concisa para garantir a compreensão.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de atualização de 1 minuto para supervisores experientes de fabricação e gerentes de chão de fábrica, explicando as mudanças recentes nos vídeos de treinamento de segurança para materiais perigosos. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para apresentar informações-chave de forma eficiente, complementado por um estilo visual informativo com legendas na tela para destacar protocolos críticos de segurança.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de guia rápido de 45 segundos para gerentes de segurança em instalações de fabricação especializadas, ilustrando como personalizar cursos envolventes para máquinas exclusivas. Utilize modelos personalizáveis e aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque para alcançar um estilo visual moderno e adaptável, apresentando diretrizes específicas de segurança com um tom de áudio amigável e instrutivo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de visão geral de 2 minutos para profissionais de RH corporativo e L&D em grandes grupos de fabricação, enfatizando os benefícios do uso escalável de vídeos de treinamento de segurança com IA em vários locais. O vídeo deve ter um estilo visual autoritário e profissional, utilizando avatares de IA para representar a diversidade demográfica da força de trabalho e demonstrando como o redimensionamento de proporção e exportações facilitam a ampla distribuição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Segurança na Fabricação com Avatar

Transforme rapidamente protocolos de segurança complexos em vídeos envolventes e profissionais liderados por avatares de IA, garantindo que sua equipe receba treinamento de segurança na fabricação consistente e impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Comece escrevendo seus "roteiros" de treinamento de segurança na fabricação. Nosso poderoso recurso de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" transformará seu conteúdo escrito em narração dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador Avatar de IA
Escolha a partir de uma galeria diversificada de "avatares de IA" para entregar sua mensagem de segurança, proporcionando uma face consistente e profissional para seus "vídeos de treinamento de segurança com IA."
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais
Personalize seu vídeo utilizando "controles de branding (logotipo, cores)" para adicionar o logotipo e as cores da sua empresa. Enriqueça seu conteúdo com visuais para cursos verdadeiramente "envolventes."
4
Step 4
Exporte e Implante o Treinamento
Facilmente "redimensione e exporte" seus vídeos de treinamento concluídos nos formatos preferidos. Eles agora estão prontos para "implantação escalável" em toda a sua organização ou integração com um LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos de Segurança Complexos

.

Use vídeos de IA para simplificar protocolos de segurança na fabricação complexos e instruções técnicas, tornando-os facilmente compreensíveis para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de segurança com IA?

A plataforma HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos ao permitir que os usuários transformem roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas. Essa capacidade de texto-para-vídeo reduz significativamente o tempo de produção para treinamentos de segurança no trabalho envolventes.

Quais opções de personalização técnica o HeyGen oferece para branding em conteúdo de treinamento de segurança?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e modelos específicos em seus vídeos de treinamento de segurança com IA. Isso garante consistência e profissionalismo em todos os seus cursos envolventes.

Os vídeos de treinamento de segurança gerados pelo HeyGen podem ser facilmente integrados em plataformas LMS existentes?

Sim, o HeyGen suporta a implantação escalável de seus vídeos de treinamento de segurança por meio de várias opções de exportação, tornando-os compatíveis com a maioria dos Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS). Isso facilita o amplo engajamento dos aprendizes em sua organização.

Quais recursos avançados de IA contribuem para a qualidade profissional dos vídeos do HeyGen?

O sofisticado motor criativo do HeyGen permite avatares de IA realistas e geração precisa de narração a partir de seus roteiros. Essas capacidades técnicas garantem que seus vídeos de treinamento de segurança mantenham um alto padrão de qualidade profissional.

