Criador de Atualizações de Liderança com Avatar: Entregue Atualizações Envolventes

Crie facilmente vídeos profissionais de apresentação para atualizações de liderança impactantes usando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de atualização de liderança interna de 45 segundos para todos os funcionários, apresentando um avatar profissional de IA entregando anúncios importantes da empresa e insights estratégicos. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, acompanhado por uma narração clara e confiante. Este vídeo utiliza efetivamente os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir uma comunicação interna consistente e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para redes sociais, direcionado a clientes potenciais interessados em soluções inovadoras de IA. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, acelerado e energético, mostrando a criação perfeita de conteúdo envolvente. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa cativante, destacando o poder da criação de vídeos de IA para marketing e redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma introdução de módulo de e-learning de 60 segundos para novos contratados, explicando os valores da empresa e as etapas de integração usando um avatar de IA amigável e personalizável. A estética visual deve ser acessível e educativa, com uma voz encorajadora e informativa. Os recursos de Geração de Narração e Legendas/legendas da HeyGen garantirão clareza e acessibilidade para e-learning e treinamento abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma mensagem de vídeo polida de 50 segundos para stakeholders externos e clientes-chave, fornecendo uma atualização trimestral de negócios de um porta-voz digital. O estilo visual deve ser autoritário e confiável, com um tom de áudio tranquilizador e profissional. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar visualmente a mensagem, permitindo comunicações personalizadas com clientes sem tempo de produção extenso.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Atualizações de Liderança com Avatar

Transforme suas atualizações de liderança em vídeos envolventes e profissionais com avatares de IA em apenas quatro passos simples, garantindo comunicação clara e impactante.

1
Step 1
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem de liderança, adicionando um toque profissional e relacionável às suas atualizações.
2
Step 2
Escreva Sua Atualização
Insira o texto da sua atualização de liderança, e nossa plataforma usará Texto-para-vídeo a partir de roteiro para convertê-lo em palavras faladas naturais para o avatar escolhido.
3
Step 3
Aprimore Sua Cena
Aplique seus controles de Branding, como logotipos e cores, e integre visuais da biblioteca de mídia para tornar sua atualização visualmente atraente e alinhada à marca.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e use redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo no formato perfeito para compartilhamento em todos os seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie e Distribua Atualizações de Forma Eficiente

.

Desenvolva e dissemine atualizações de liderança, anúncios da empresa e e-learning de forma eficiente para todos os funcionários globalmente usando criação de vídeos de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais com avatares de IA?

A HeyGen é um criador de vídeos de IA avançado que utiliza avatares de IA sofisticados e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir vídeos profissionais de forma eficiente. Os usuários podem gerar conteúdo de alta qualidade, ideal para marketing e redes sociais, comunicação interna ou e-learning e treinamento.

A HeyGen pode ajudar com comunicação interna crítica, como atualizações de liderança?

Com certeza. A HeyGen é um excelente criador de atualizações de liderança com avatar, permitindo que você crie vídeos de liderança envolventes e mensagens de comunicação interna usando avatares de IA. Isso simplifica a integração de funcionários e o treinamento corporativo, garantindo mensagens de vídeo consistentes e profissionais.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os avatares de IA da HeyGen?

O gerador de avatares de IA da HeyGen oferece ampla personalização, permitindo que os usuários criem personas digitais únicas e personalizem a aparência com vários Avatares de Estúdio. Você pode até usar clonagem de voz para aumentar a autenticidade dos seus vídeos de apresentação para diversas aplicações, como comunicações com clientes ou capacitação de vendas.

O que torna a HeyGen uma plataforma versátil de criação de vídeos de IA para empresas?

A HeyGen se destaca como uma plataforma versátil de criação de vídeos de IA devido às suas robustas funcionalidades, incluindo Texto-para-vídeo a partir de roteiro, clonagem de voz e suporte multilíngue. Isso permite que as empresas produzam vídeos profissionais para diversas necessidades, desde marketing e redes sociais até atendimento ao cliente, com eficiência excepcional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo