O HeyGen oferece opções robustas de personalização, permitindo que você utilize diversos "avatares de IA" e aplique "controles de branding" para garantir que seus vídeos estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode integrar elementos da "biblioteca de mídia" e otimizar o conteúdo para várias plataformas com "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações", tudo a partir da poderosa plataforma "criador de avatar de IA" do HeyGen.